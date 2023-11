PSOE presenta enmiendas por 8,4 millones a presupuestos de la Diputación de Valladolid, el 90% dirigidas a Ayuntamientos

VALLADOLID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial Socialista ha presentado un total de 14 enmiendas a los presupuestos de la Diputación de Valladolid por un importe de 8,4 millones, el 90 por ciento dirigidos a los ayuntamientos "principal objetivo" de la institución provincial.

Así lo ha avanzado, en rueda de prensa, el portavoz del PSOE Francisco Ferreira que ha calificado las cuentas presentadas por el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, de "engañosos y ficticios" al modificarlo a lo largo del año y por los "bajos índices de ejeción". "En el actual estaremos en el 49 por ciento. Se empezó con 138 millones, hubo modificaciones presupuestarias por 64 millones y del que se han ejecutado solo en torno a cien millones", ha continuado.

En este sentido, ha explicado que el sentido de su voto en el pleno de este viernes tendrá que ver con que el grupo mayoritario, el 'popular', acepte las enmiendas. "Nos abstendremos si las hacen suyas", ha añadido Ferreria que recuerda que, aunque en los últimos cuatro años, el Grupo Socialista ha presentado un total de 66 enmiendas por importe de 31 millones, "solo" se han aprobado seis por importe de 343.000 euros.

"Parece que la estadística no es muy buena cuando tenía las amistades peligrosas de un grupo político que no está ahora y ahora vamos a asistir ya a una mayoría absoluta donde no necesitan a nadie para aprobarnos o no las enmiendas. Pero ojalá se den cuenta de que esto sí es necesario para la provincia. También quiero destacar que muchas de estas enmiendas que no nos aprueban, luego a lo largo del tiempo el equipo de gobierno las copia y esa es la satisfacción a la hora de hacer oposición", ha matizado.

En cuanto a las enmiendas, la mitad del importe se destina a incrementar la dotación vinculada a los planes provinciales, el play de apoyo al empleo local, inversión en carreteras, la depuración de aguas en ayuntamientos de menos de 500 habitantes y la ayuda a ayuntamientos en gestión de residuos.

También ha señalado que destinan 900.000 euros a los caminos rurales, medio millón al plan solar fotovoltaico y la gestión de puntos limpios; un total de 400.000 euros iría para mejorar las escuelas rurales; 300.000 para reparación de viviendas en ruinas y contratación de personal administrativo; 200.000 euros para el plan de empleo agrario y 50.000 para el centro coordinador de bibliotecas.

Ferreira ha advertido de que el valor de las enmiendas se sacan de partidas como los cinco millones que destinan a Sodeva, "cáncer de la Diputación", que recibe cinco millones. Además, la otra parte, ha apuntado, puede ir a "préstamo" ya que, ha apuntado, la Diputación está dando "índices de deuda muy pequeña"