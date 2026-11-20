Los diputados socialistas en la Diputación de Valadolid Dolores Mayo y Francisco Ferreira. - PSOE DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial Socialista en la Diputación de Valladolid ha presentado once enmiendas al proyecto de Presupuestos para 2027, que afectan a partidas que suman un total de 6 millones de euros, y con las que busca "atender las necesidades de los municipios".

El portavoz socialista, Francisco Ferreira, ha destacado en la presentación de las enmiendas que "están destinadas casi íntegramente a la financiación del funcionamiento de nuestros ayuntamientos y al mantenimiento de los servicios públicos que necesitan y merecen los vecinos y las vecinas de nuestros pueblos, que es la razón de la existencia de las Diputaciones Provinciales".

Los socialistas han señalado que "estos presupuestos son los mismos que el PP nos presenta todos los años, no hay ideas ni proyectos, son el fiel reflejo de un Equipo de Gobierno sumido en la desidia" y han añadido que "como siempre, se presentan con mucha propaganda y autobombo y luego no se ejecutan".

En cuanto a las enmiendas presentadas, Francisco Ferreira destaca la destinada al incremento en la inversión en las carreteras provinciales, que considera que siguen como "las grandes olvidadas del Equipo de Gobierno del PP", como "puede comprobarse en el hecho de que en los pasado presupuestos quedan sin ejecutar 4 millones de euros".

El Grupo Socialista reclama que se destine un millón más a estas infraestructuras esenciales para la comunicación de nuestros pueblos.

Otras dos enmiendas destacadas son la creación de una oficina Itinerante de Reval para facilitar los trámites a personas que no se puedan desplazar a las oficinas fijas de la Diputación y la creación de una Red de Centros de Día. "Estos servicios son esenciales para fijar población, paso esencial para abordar el Reto Demográfico. Sin comunicaciones, sin centros de salud, sin acceso a la educación o la cultura, nuestros pueblos no tienen futuro", han afirmado los socialistas.

Además de las enmiendas destinadas a servicios e infraestructuras, los socialistas han presentado varias para financiar directamente el funcionamiento y la gestión de los ayuntamientos.

Así, se reclama el aumento de la partida para sufragar el gasto corriente de los consistorios, la de gestión de bibliotecas y los puntos limpios y más dinero para el Plan de Ruinas, problema de máxima preocupación para los municipios, sobre todo los más pequeños, con presupuestos muy reducidos.

El Grupo Socialista propone también subvenciones para la retirada de amianto de viviendas, la instalación de contadores de agua digitales y subvenciones para la rehabilitación de viviendas.

Por último, reclaman un aumento del dinero destinado a los Grupos de Acción Local, entidades implantadas en el territorio que desarrollan un intenso trabajo directamente con la población local, las empresas y los autónomos.

Francisco Ferreira ha añadido que "la Diputación Provincial recibe cada vez más dinero, sobre todo proveniente del Estado, 146 millones que supone el 78 por ciento del presupuesto mientras la Junta de Castilla y León sólo aporta 20 millones". Por ello, el portavoz socialista concluye que "los presupuestos están estancados. No hay ideas, no hay proyecto de provincia y no se atienden las necesidades de nuestros pueblos".