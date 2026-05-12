PSOE presentará listas en los 225 municipios de Valladolid con el reto de recuperar Diputación, capital o Medina

El secretario de Organización del PSOE en Valladolid, Francisco Ferreira, junto al secretario de Política Municipal del PSCL, Fran Díaz, antes de la reunión celebrada este martes para preparar las municipales - EUROPA PRESS

VALLADOLID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista presentará listas en los 225 municipios y en las 9 entidades locales menores de Valladolid para concurrir a las elecciones municipales de 2027 a las que saldrán "con ganas y con ilusión" y con "la idea de ganar la provincia", uno de los principales retos del PSOE de cara a los próximos comicios tras los que quieren gobernar la Diputación Provincial y recuperar la Alcaldía de la capital junto a otras plazas como Medina del Campo, Laguna y Tudela de Duero, Arroyo de la Encomienda o La Cistérniga.

Este es el principal mensaje que ha trasladado el secretario de Organización del PSOE en Valladolid, Francisco Ferreira, con motivo de la reunión de trabajo con el secretario de Política Municipal del PSCL, Fran Díaz, para preparar las próximas elecciones municipales en las que los socialistas quieren ganar "en todos los municipios que sea posible" --ahora tienen el bastón el mando en 32-- y con el mayor número de concejales y concejalas para poder ganar la Diputación provincial, "que es fundamental", ha reiterado.

Ferreira ha abogado por "dar un giro" a la Diputación Provincial, gobernada por el PP, a la que ve "anclada, desnortada y con desidia". El secretario de Organización del PSOE en Valladolid ha explicado a modo de ejemplo que la ejecución presupuestaria en la Institución provincial sólo llega al 60 por ciento mientras que hay 90 millones de euros "en caja" cuando con ese dinero "se podrían hacer muchas cosas". "En la caja no tiene que haber nada o haber muy poquito porque todo tiene que ir a los pueblos", ha reclamado.

Por otro lado, se ha mostrado convencido de la posibilidad de recuperar la Alcaldía de Valladolid, gobernada ahora por el PP en coalición con Vox, ante el "palpable abandono de la ciudad" que, según ha ironizado también, se evidenció ayer en el Debate sobre el Estado de la Ciudad 2026.

"Entendemos que se va a recuperar el Gobierno municipal Socialista en las próximas elecciones porque los vecinos y vecinas de Valladolid hablarán, votarán y verán el cambio que había de aquel Ayuntamiento de Óscar Puente a este que hay ahora", ha augurado Ferreira quien, preguntado por otros retos electorales en la provincia, ha aclarado que todos los pueblos son importantes si bien ha hecho una mención expresa a plazas como Medina del Campo, Laguna y Tudela de Duero, Arroyo de la Encomienda o La Cistérniga.

Por su parte y respecto a la designación de los candidatos, han informado de que el 27 de junio tendrá lugar el Comité Federal del PSOE que fijará el Reglamento sobre la elección de los candidatos a las alcaldías en municipios de gran tamaño "donde los militantes tendrán un protagonismo evidente".