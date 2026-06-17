PSOE reclama a la Diputación de Valladolid un plan para mantener caminos rurales y lo llevará al próximo pleno

Camino rural. - PSOE

VALLADOLID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha reclamado a la Diputación de Valladolid la puesta en marcha de un Plan Provincial de Mantenimiento de Caminos, unas infraestructuras que el portavoz socialista, Francisco Ferreira, ha calificado de "vitales" para los pueblos tanto desde el punto de vista económico como humano.

La formación ha criticado la falta de partidas presupuestarias actuales para este fin y ha anunciado que llevará una nueva iniciativa al próximo pleno para que el Equipo de Gobierno afronte este problema.

Ferreira ha recordado que en 2023 ya presentaron una proposición en este sentido que fue rechazada, aunque posteriormente, en julio de 2024, la Diputación anunció una convocatoria de subvenciones de 3,2 millones para arreglar estas vías.

Sin embargo, desde el PSOE han criticado que aquellas ayudas se destinaron a sufragar "reparaciones puntuales" sin constituir "un auténtico plan de mantenimiento" que abordase el problema de forma integral.

Al respecto, Ferreira ha lamentado que sea "habitual" que el PP rechace sus ideas en el pleno para luego "ponerlas en marcha como propias", si bien ha incidido en que estas iniciativas "se queden cortas o directamente en el papel" por buscar "más la propaganda que dar respuesta a los problemas reales".

Desde el Grupo Socialista han censurado que no se han vuelto a ofertar líneas de ayudas para la conservación de los caminos rurales desde hace dos años, lo que ha provocado que se encuentren "en muy mal estado".

A la "degradación habitual" se ha unido una climatología "especialmente adversa" este año, con temporales y lluvias "que han agravado el deterioro", lo que ha motivado que los socialistas reciban "muchas quejas" de los pueblos y exijan a la Diputación una "solución definitiva".

La formación ha reconocido que el mantenimiento de los caminos es competencia de los Ayuntamientos, pero ha afirmado que "el buen estado de estas infraestructuras es esencial para actividades agrícolas, ganaderas, turísticas o deportivas, así como para el acceso de los servicios de emergencia ante incendios o inundaciones".

Por ello, han considerado que "no es justo cargar todo el peso económico" en las arcas de municipios "pequeños sin recursos" y han defendido que "para eso debe estar la Diputación".

Ante esta situación, el Grupo Socialista ha explicado que presentó una enmienda a los presupuestos de 2026 para destinar dos millones de euros a la puesta en marcha de dicho plan, ya que las cuentas no incluían partidas para este fin, "una enmienda que volvió a ser rechazada".

Asimismo, el pasado mes de abril de 2026 se presentó otra iniciativa al pleno para activar una nueva línea de ayudas.

Finalmente, Francisco Ferreira ha tildado de "incomprensible" que se destine un millón de euros fuera de los planes provinciales para obras de unos pocos municipios, como la cubierta de un frontón o una pista de pádel, y no se dirija nada a los caminos rurales, algo que "directa o indirectamente" afecta a todos.

Por este motivo, ha asegurado que seguirán defendiendo el proyecto "el tiempo que haga falta".