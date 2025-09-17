PSOE registra una moción para conceder la Medalla de Oro de Valladolid a la Policía Municipal por su bicentenario

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Valladolid ha registrado una moción, que se debatirá en Comisión este jueves, en la que propone que se conceda la Medalla de Oro de la Ciudad, a la Policía Municipal con motivo de la conmemoración, en 2026, de su bicentenario.

La iniciativa, con la que se espera contar con el respaldo de todos los grupos políticos, propone otorgar a la Policía Municipal la Medalla de Oro de la Ciudad "en agradecimiento a sus dos siglos de servicio público y compromiso con la seguridad y la convivencia de la ciudadanía vallisoletana".

Además, la moción contempla la puesta en marcha de un programa de actos conmemorativos en 2026, entre los que se incluyen un acto institucional de homenaje, una exposición histórica y divulgativa sobre la evolución del cuerpo policial, y la edición de publicaciones y materiales didácticos que recojan documentos, imágenes y testimonios de estos 200 años de historia.

Por otra parte, se propone un reconocimiento a los agentes en activo y a los ya retirados, así como organizar actividades abiertas a los ciudadanos para acercar la labor de la Policía Municipal a todos los vecinos.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pedro Herrero, ha aseverado que el bicentenario de la Policía Municipal "es una ocasión única para reconocer la entrega de mujeres y hombres que han dedicado su vida al servicio público y para difundir la importancia de su labor en la historia de la ciudad".