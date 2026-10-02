El PSOE reprocha a Carnero, tras el Consejo de VIVA, que "gobierna voluntariamente con un partido negacionista"

Los concejales del Grupo Municipal Socialista (de frente) en el Consejo de Administración de VIVA. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN VALLADOLID

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha reprochado, tras el Consejo de Administración de la sociedad pública VIVA en el que se ha aprobado la inclusión de la violencia de género en el Protocolo que regula los criterios de acceso a las viviendas municipales , con los votos a favor de todos los grupos municipales, excepto Vox, que el alcalde de la ciudad, el 'popular' Jesús Julio Carnero, "gobierna voluntariamente con un partido negacionista" de la violencia de género.

En un comunicado recogido por Europa Press, ha recalcado que la modificación del texto para recuperar el término 'violencia de género' expresamente se ha producido tras el informe del Secretario del Ayuntamiento, "que en la práctica obliga a incluir" el concepto entre los criterios prioritarios para el acceso al alquiler municipal gestionado por VIVA.

El PSOE considera que este hecho "evidencia, una vez más, que Carnero gobierna voluntariamente con un partido negacionista, Vox, y que los postulados de la ultraderecha le han arrastrado en un tema tan sensible como es la violencia de género".

El actual alcalde del PP, critican, "solo ha reculado cuando un informe jurídico le ha advertido de la ilegalidad".

Respecto a la no inclusión en el orden del día del Consejo de Administración de las enmiendas que planteaba el Grupo Municipal Socialista, el PSOE ha asegurado que la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Blanca Jiménez, "ha enviado un escrito en el que considera que por un defecto formal no se podrían presentar esas enmiendas".

No obstante, el Grupo Municipal Socialista estudiará la forma de presentar de nuevo las enmiendas que pretenden mejorar el Protocolo de Acceso a la vivienda. Las ocho propuestas tienen como objetivos "reducir las barreras administrativas de acceso, valorar de forma prioritaria la necesidad habitacional, evitar exclusiones automáticas cuando existan circunstancias justificadas, garantizar la continuidad de las familias que siguen siendo vulnerables y someter el funcionamiento del sistema a evaluación periódica y transparencia".

Por otro lado, el PSOE ha señalado el hecho de que ni la portavoz del Grupo Popular ni la de Vox, Irene Carvajal, que son miembros del Consejo de Administración de VIVA, han estado en la sesión celebrada este viernes.