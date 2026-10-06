PSOE responsabiliza a PP y a Vox de lo que le suceda al sector del campo y urge medidas extraordinarias

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha responsabilizado este martes a los grupos Popular y Vox de lo que le suceda al sector del campo de Castilla y León en una situación de crisis "que se ha agravado aún más" y para el que ha vuelto a urgir medidas extraordinarias a través de un fondo de 150 millones de euros que complemente al del Gobierno central.

"No pueden ustedes seguir mirando para otro lado durante todas estas semanas, no tienen derecho a mirar para otro lado", ha advertido el procurador socialista Miguel Ángel Blanco que ha acusado a PP y a Vox de estar esperando "a que alguien haga algo" y "a que todo pase", cuando la Junta tiene las competencias en materia de agricultura.

"¿Tan metidos están el Partido Popular y Vox en cuanto peor mejor para dejar caer incluso el sector primario de nuestra Comunidad? ¿Es lo que ustedes quieren realmente, que termine por caer el sector primario que vertebra la Comunidad de Castilla y León?", ha preguntado Blanco a los grupos que sustentan a la Junta a los que ha pedido que reflexionen hasta mañana y apoyen la moción de 14 puntos del PSOE que ha sido "correa de transmisión" de las OPAs.

En este sentido, ha afeado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que siga sin dar cita a los representantes de las organizaciones profesionales agrarias que han urgido una reunión con el jefe del Ejecutivo.

"El campo lleva en crisis desde hace muchos años", ha respondido la procuradora del PP Rosa Esteban que ha criticado al PSOE que presente "como una gran novedad" medidas que en algunos casos ya existen. "Son ustedes la cara del fracaso de las políticas agrarias de Sánchez y del Partido Socialista", ha zanjado la procuradora 'popular' que ha criticado la "cara dura" del PSOE por presentar hoy las mismas medidas que ha incumplido el Ejecutivo central.

"El que ha ejecutado ya es el Ministerio de Agricultura, que ya ha puesto esos 150 millones encima de la mesa, y ustedes, de los 30, cero. Esa es la realidad", ha respondido Blanco en su segundo turno de palabra.

Rosa Esteban ha asegurado que la Junta habla y se sienta con las organizaciones profesionales agrarias y ha clamado por una política nacional que afronte de verdad los problemas estructurales del campo. "Nosotros no queremos que los agricultores vivan de una ayuda, queremos que el agricultor pueda vivir de su explotación y para vivir de la explotación es fundamental la rentabilidad, que es la que le salva", ha explicado.

"El campo no necesita discursos, necesita una política agraria seria, porque el problema es estructural de la agricultura y no se resuelve únicamente con ayudas extraordinarias, se resuelve con rentabilidad", ha insistido la procuradora del PP que ha dado la bienvenida al PSOE a la medida de que bajar impuestos ayuda a los agricultores y a los ganaderos.

Por parte del Grupo Vox, el procurador Miguel Contreras ha defendido el trabajo llevado a cabo por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental gestionada por los de Santiago Abascal en el Gobierno de Castilla y León con tres medidas de flexibilización y ha respaldado la necesidad de adaptar la PAC al campo "y no el campo a los despachos de Bruselas".

"Menos lecciones y más memoria. No se presenten hoy como salvadores de un campo que lleva años pidiéndoles exactamente lo contrario que ustedes han creado", ha aconsejado el de Vox a los socialistas a los que ha propuesto enmendar el texto de la moción, cuestión que ha sido rechazada por los proponentes.

Y desde el Grupo Mixto, la procuradora leonesista Rosa María Quintanilla ha apoyado la moción socialista a pesar de ser "insoportablemente densa" y de mezclar "de forma caótica" desde un fondo extraordinario para los fertilizantes hasta la enfermedad de Newcastle. "Si le ha parecido densa nuestra propuesta, la enmienda de Vox le ha tenido usted que chirriar por todos los lados", ha bromeado Blanco en su segundo turno de palabra.

"¡Qué suerte para todos tener tres defensores del campo como PP, PSOE y Vox!", ha ironizado por su parte el soriano Ángel Ceña.