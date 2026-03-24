El PSOE de Salamanca critica "falta de contundencia" del PP con Eulen por incumplir el contrato de jardines

SALAMANCA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha denunciado este martes la "falta de contundencia" del equipo de Gobierno del PP ante "los incumplimientos contractuales" de la empresa Eulen en el servicio de conservación, mantenimiento y mejora de jardines y espacios verdes de la ciudad.

El expediente al que se refieren desde el PSOE recoge "tres infracciones, entre ellas la falta de medios comprometidos", concretamente tres motocarros y una barredora que la empresa ofertó y no ha incorporado al servicio, ha asegurado el PSOE en un comunicado recogido por Europa Press.

"Estos incumplimientos se traducen en algo muy sencillo, peores parques y jardines para los salmantinos. Cuando se permite que una empresa no cumpla y apenas pasa nada, quienes lo pagan son los ciudadanos", ha señalado la viceportavoz socialista, María Sánchez.

El Grupo ha criticado que el Ayuntamiento haya optado por una sanción a la baja, reduzca el cálculo del beneficio económico de 29.711,61 a 11.570,04 euros y califique parte de las infracciones como leves, con una penalización total de 17.570 euros.

Asimismo, los socialistas recuerdan que el contrato de zonas verdes tiene un valor estimado superior a los 33 millones de euros, por lo que consideran que la penalización impuesta "resulta insignificante".

HECHOS GRAVES

El PSOE considera que la decisión "no se ajusta a la gravedad de los hechos", ya que el pliego permite sanciones de hasta el doble del beneficio obtenido y del perjuicio causado.

"Estamos ante tres incumplimientos claros y, sin embargo, se opta por la mínima. No es proporcional ni disuasoria", ha señalado el Grupo, que ha incidido en que se trata de la misma empresa encargada de la gestión de las piscinas municipales durante 15 años (1999-2014) y que mantiene un "largo conflicto" con el Ayuntamiento por los incumplimientos en sus obligaciones de conservación y mantenimiento.

Además, ha apuntado que se repite el mismo patrón de "rebajas y falta de firmeza en la defensa del interés público", según ha advertido María Sánchez, quien ha aseverado que "en este Ayuntamiento sale muy rentable no cumplir los contratos públicos".

En este sentido, ha asegurado que el Ayuntamiento aún no ha logrado recuperar cerca de 800.000 euros por los incumplimientos en las piscinas municipales por parte de esta empresa y, pese a ello, se le permite seguir optando a contratos públicos y gestionando servicios municipales, pero además "se le trata con una indulgencia injustificada", ha criticado Sánchez.

Los socialistas consideran que el Ayuntamiento tiene herramientas legales "suficientes" para actuar con "firmeza", pero el PP "vuelve a optar por la vía más favorable para la empresa en lugar de defender los intereses de la ciudadanía".