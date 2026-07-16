El PSOE de Salamanca exige "una solución inmediata" a los malos olores en Villamayor y otros municipios del alfoz. - PSOE DE SALAMANCA

SALAMANCA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha pedido explicaciones al delegado de la Junta en Salamanca, Eloy Ruiz, y exige "una solución inmediata al problema de los malos olores en Villamayor y otras zonas del alfoz" que, según los socialistas salmantinos, genera "problemas a los vecinos que tienen que sufrir esta anomalía ambiental después de muchos años de lucha y reivindicación".

Según denuncian desde el PSOE, a través de un comunicado recogido por Europa Press, "lejos de ayudar e intentar buscar una solución, la Junta de Castilla y León hace oídos sordos a cualquier protesta en este apartado con la única finalidad de proteger a la empresa causante de esta situación tan perjudicial para los vecinos de la zona".

Así lo ha indicado el procurador del PSOE por Salamanca en las Cortes de Castilla y León Fran Díaz, quien ha denunciado la "pasividad, la dejadez y la desidia" del delegado de la Junta en Salamanca, Eloy Ruiz.

El PSOE asegura que, según declaraciones públicas realizadas por responsables de la Plataforma Cuidamos Villamayor, tras una reunión mantenida con el propio delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, "éste habría reconocido que la empresa venía incumpliendo de forma sistemática la normativa ambiental". Esta circunstancia es especialmente relevante, han añadido los socialistas, "al tratarse de una instalación cuya inspección, vigilancia y control corresponden a la Administración autonómica".

El PSOE ha señalado que la planta de tratamiento de subproductos animales (SANDACH) Servcor Logistic (antiguo Grupo Corral), ubicada en el término municipal de Doñinos de Salamanca, genera "desde hace más de veinte años continuos episodios de malos olores que afectan de manera recurrente a los vecinos de Villamayor, diversos barrios de Salamanca capital y otros municipios del alfoz".

Además, han subrayado que la Autorización Ambiental Integrada (AAI), publicada en el boletín 136 página 151 en fecha 17 de julio de 2025, ha establecido "la obligación de implantar nuevas medidas correctoras en un plazo máximo de seis meses, periodo de tiempo que finalizó en enero de 2026".

Por este motivo, los procuradores del PSOE por Salamanca, Fran Díaz, Noelia Merino y Miguel Ángel Luengo, han registrado una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León en las que solicitan "respuestas inmediatas al señor Mañueco" tras años de "total pasotismo en este asunto", como ha precisado el primero de los tres.