El PSOE de Segovia abre un debate ciudadano sobre el modelo turístico de la ciudad

El secretario de Turismo de la Federal, Javier Ayala (2º, izda), y Carlos Martínez (centro) con cargos del PSOE de Segovia. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Segovia ha celebrado una jornada de reflexión y debate sobre el modelo de ciudad, centrada en la gestión del turismo y su convivencia con la vida cotidiana de los residentes y la aparición de conflictos de convivencia con los visitantes.

El acto ha reunido a representantes de distintas entidades locales en formato de mesas de trabajo, y ha sido presentado por la portavoz municipal del grupo socialista, Clara Martín.

En su intervención de apertura, Martín ha señalado que el propósito de la convocatoria es "trasladar al debate uno de los aspectos más controvertidos" de la actualidad segoviana: "la búsqueda de un equilibrio entre el crecimiento turístico y el mantenimiento de las condiciones de vida de los vecinos".

La dirigente socialista ha enumerado entre las preocupaciones de los residentes el acceso a una vivienda asequible, el comercio de proximidad y la disponibilidad de aparcamiento para quienes viven en la ciudad. Martín ha subrayado que el objetivo de la jornada "no es establecer conclusiones, sino escuchar a las distintas entidades participantes".

Al tiempo, la portavoz socialista ha recordado que la regulación del turismo afecta a competencias de los tres niveles administrativos -municipal, autonómico y estatal- razón por la que la formación ha convocado a responsables de los tres ámbitos.

El alcalde de Fuenlabrada y secretario de Turismo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Javier Ayala, ha intervenido en la jornada y ha respaldado el enfoque elegido por los socialistas segovianos. Ayala ha abogado por un turismo "sostenible con la ciudadanía", que permita "compatibilizar el aprovechamiento del patrimonio con el descanso y la vida ordinaria de los vecinos".

El dirigente nacional ha indicado que, antes del acto, había mantenido contacto directo con residentes de la ciudad que le habían trasladado sus inquietudes sobre las consecuencias del turismo en el día a día.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha señalado que Segovia "no puede dar la espalda" al potencial que representa su patrimonio natural, histórico y arquitectónico, pero ha advertido sobre la necesidad de "definir de forma colectiva el modelo turístico que la ciudad quiere para sí misma".

En ese sentido, ha defendido abrir un debate sobre la posibilidad de que los ayuntamientos dispongan de mecanismos propios de financiación que compensen el sobrecoste que genera la presión turística sobre los servicios municipales -limpieza, mantenimiento del patrimonio, actividad cultural-, en la línea de lo que otras comunidades autónomas ya han comenzado a debatir.

Martínez ha calificado el día como "triste para la región", al anunciarse el pacto de gobierno entre PP y VOX. Sobre la nueva administración regional ha lamentado que el área de Turismo se deje nuevamente a VOX, y ha reiterado que la intención del PP es "reducir los impuestos, para después disminuir los servicios ciudadanos", cuando él defiende la postura de mantener a los ayuntamientos con impuestos que les ayuden a contrarrestar la sobrecarga turística y a buscar una sostenibilidad que ha definido como "un punto medio, un equilibrio".