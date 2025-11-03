PSOE de Segovia censura el impago del Ayuntamiento de 131.000 euros a la Federación de Baloncesto por un torneo en 2024

SEGOVIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Segovia, a través de su portavoz Clara Martín, ha denunciado públicamente el impago por parte del Ayuntamiento de 131.000 euros que la Federación Española de Baloncesto (FEB) reclama al Consistorio por la celebración del torneo triangular preolímpico de las selecciones femeninas de España, Canadá y Australia, en julio de 2024.

Clara Martín ha indicado que el propio alcalde José Mazarías reconoció la deuda en un decreto firmado el 8 de septiembre de 2025 por lo que, según la portavoz socialista, admitiría que su administración actuó "con negligencia" y ha causado daños económicos a un organismo que cumplió con su parte del acuerdo, adelantando todos los gastos del triangular preolímpico femenino disputado en Segovia.

La portavoz socialista ha explicado que los hechos se remontan a febrero de 2024, cuando el Ayuntamiento inició conversaciones con la FEB para que Segovia acogiera un torneo internacional preolímpico femenino de baloncesto con la participación de España, Australia y Canadá. El evento tendría gran relevancia y proyectaría la imagen de la ciudad a nivel nacional e internacional, además de ayudar al deporte femenino.

El 28 de mayo de 2024, el concejal de Deportes, Jesús Garrido, remitió un correo electrónico a la Federación y se comprometió a incluir en el pleno del 31 de mayo una partida presupuestaria para financiar el evento y aseguró que el contrato se firmaría "en la tercera semana de junio".

Según Martín, este compromiso verbal "incumplía claramente la ley porque cualquier modificación presupuestaria requiere un mes de información pública antes de su aprobación".

El 31 de mayo de 2024, el pleno aprobó una modificación presupuestaria de 135.000 euros, lo que aseguraba formalmente los fondos para el torneo, pero aún así Clara martín asegura que "no existía ni contrato, ni expediente, ni fiscalización por parte de Intervención".

En aquel pleno, la entonces concejala de Hacienda, Rosalía Serrano, hoy fuera del equipo municipal y del grupo de concejales 'populares', habría destacado los beneficios del torneo y manifestado que ningún grupo político había puesto obstáculo a esta iniciativa en una reunión celebrada con los portavoces.

Para la concejal socialista era claro que "todos los portavoces pensaban que para la celebración del torneo se firmaría un contrato, como así se justificaba en la modificación presupuestaria acordada por el pleno del 31 de mayo de 2024".

CANDIDATURA A CIUDAD DEL DEPORTE

A pesar de no existir contrato, expediente ni fiscalización por parte de Intervención, el 10 de junio de 2024 se produjo una presentación oficial del torneo en rueda de prensa con logotipos, carteles y titulares, como parte de la candidatura de Segovia a Ciudad Europea del Deporte 2025.

Clara Martín ha asegurado que mientras se producía la presentación oficial, "detrás de esa foto no había nada formalizado, todo era apariencia y el Ayuntamiento no había garantizado ni el contrato ni la supervisión de Intervención".

El torneo se celebró entre el 22 y 24 de julio de 2024 en el pabellón Pedro Delgado con las selecciones de España, Australia y Canadá, con pleno de público y repercusión mediática nacional e internacional.

En ese momento, todos los gastos del evento -montaje de parquet FIBA, canastas homologadas, pantallas LED, sonido, iluminación, climatización del pabellón, transporte y alojamiento de los equipos internacionales, personal técnico y arbitral- fueron asumidos íntegramente por la Federación.

Tras el partido, según Martín, el Ayuntamiento no abonó los costes descritos en una situación de "silencio administrativo durante siete meses".

Ante la falta de pago, la FEB presentó el 20 de diciembre de 2024 todas las facturas justificativas por un total de 166.000 euros, de los cuales 133.100 euros correspondían al canon acordado con el Ayuntamiento.

Sin embargo, no hubo respuesta municipal aunque parece que en noviembre de 2024 un técnico de Deportes habría informado a la Federación que "el pago se tramitaría como una subvención de interés general", lo que en opinión de la portavoz socialista es "un procedimiento que no respetaba la legalidad y que pretendía corregir el error de forma improvisada".

Finalmente, la Federación presentó la reclamación de responsabilidad patrimonial por 133.100 euros el 22 de julio de 2025 y el 8 de septiembre de 2025 el alcalde firmó un decreto en el que reconoció que el torneo se celebró, que los responsables municipales se comprometieron verbalmente a pagar 133.100 euros, que no existió contrato y que la Federación actuó de buena fe adelantando los gastos debido a la urgencia mostrada por el Ayuntamiento.

SITUACIÓN "ESCANDALOSA"

Para el PSOE de Segovia, esta situación es un "escándalo con consecuencias múltiples". Martín ha incidido en que "en el plano económico, Segovia puede tener que asumir más de 130.000 euros de deuda" y ha añadido que "la imagen de la ciudad queda gravemente dañada ante federaciones y deportistas, al ser noticia no por el éxito deportivo, sino por la chapuza política".

Clara Martín ha apuntado que "el Ayuntamiento se benefició del torneo, de la publicidad y del rédito político sin asumir los gastos correspondientes, un enriquecimiento injusto".

Respecto a las medidas que adoptará el PSOE de Segovia, Clara Martín ha asegurado que exigirán la comparecencia inmediata del alcalde y del concejal de Deportes en comisión informativa, con todos los técnicos implicados en la gestión del torneo, y solicitarán a la Intervención municipal que valore si procede el inicio de un procedimiento de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas "para que los responsables asuman las consecuencias".

Además, el PSOE defenderá que la Federación Española de Baloncesto reciba el dinero adeudado lo antes posible y propondrá un protocolo de control y transparencia municipal para garantizar que situaciones similares no se repitan en futuros eventos culturales o deportivos.

Por último, Clara Martín se ha referido al documento presentado por la Federación de Baloncesto, que subraya que "los perjuicios patrimoniales ocasionados a la federación tienen su origen en una negligente y defectuosa actuación de los servicios municipales, que incumplieron normas administrativas y principios de buena fe contractual, generando un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento".

Para la concejal socialista segoviana "el PP convirtió un torneo deportivo en un escándalo político: tuvieron el dinero, la oportunidad y la foto, pero les faltó cumplir la ley". La concejal ha asegurado que la situación "no es un error: es una vergüenza para Segovia" y ha afirmado que desde su partido van a trabajar para "devolver la dignidad a la ciudad".