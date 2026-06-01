El PSOE de Soria comienza a preparar las municipales de 2027 con el objetivo de ganar respaldo y conseguir la Diputación

De izda a dcha, Martínez, Díaz y Rey presentan en Soria el 'Plan de extensión de listas' de cara a las elecciones municipales. - EUROPA PRESS

SORIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Soria ha comenzado a preparar las elecciones municipales de 2027 con el objetivo de revalidar las alcaldías con las que cuentan y ganar más respaldo y con ello poder gobernar la Diputación Provincial.

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, junto al secretario socialista de Soria, Luis Rey, y el secretario de Política Municipal del PSOECyL, Fran Díaz, se han referido este lunes en la capital soriana al 'Plan de extensión de listas' que están llevando a cabo en las nueve provincias de Castilla y León.

"El objetivo es volver a revalidar aquellas alcaldías que tenemos, conseguir mayor apoyo institucional en los 183 municipios y poder dar un vuelco y un cambio más que necesario en la Diputación Provincial de Soria para que sea más reivindicativa con los gobiernos, con un proyecto de planificación territorial", ha explicado Martínez.

En este sentido, ha incidido en la importancia de la política municipal para el PSOE a la "escucha" en cada uno de los municipios, en la misma línea en la que se plantearon las elecciones autonómicas.

Martínez se ha apelado al papel de los alcaldes y portavoces en los 2.248 municipios de Castilla y León "para combatir las desigualdades territoriales y articular un modelo alternativo para la Comunidad".

GOBIERNOS EN SORIA

En este contexto, Luis Rey ha detallado que el PSOE gobierna actualmente 40 municipios de la provincia que concentran el 61,4 por ciento de la población, entre ellos Soria capital o Almazán, y ha incidido en recuperar algunos que históricamente han sido gobernados por su partido.

Así, ha recordado que el PSOE estuvo cerca de gobernar la Diputación en las dos últimas legislaturas, pero por "un puñado de votos" y una resolución de la Junta Electoral no fue posible.

Fran Díaz ha incidido en trabajar "en conjunto" para obtener mejores resultados que permitan gobernar la Diputación ya que "tradicionalmente se están escapando", salvo la de León.

"Nos ponemos en modo municipales que es lo que mejor se nos da, la primera premisa es que todos los municipios son igual de importantes para el PSOE y es la papeleta que va a garantizar la transformación de los municipios", ha defendido.

Además, ha puntualizado que la segunda premisa es que el PSOE "no ha parado ni un solo momento, ni tampoco sus alcaldes, mientras hay quien se puede permitir estar tres o cuatro meses de vacaciones en funciones", en relación al PP.