PSOE de Soria lamenta la "oposición desleal" que ha convertido la política en un "escenario de gritos e insultos"

SORIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Soria, Luis Rey, ha lamentado la "oposición absolutamente desleal" que ha convertido a la política "en un escenario de gritos e insultos".

Rey ha analizado el anuncio de elecciones anticipadas que "que tiene que poner en marcha otra vez un escenario electoral". "En estos casi cuatro últimos cuatro últimos años no hemos tenido una oposición absolutamente desleal, que antes desde el minuto uno de perder las elecciones su única misión era deslegitimar al gobierno y tratar de tumbarlo como fuera, aunque esto perjudicara a los intereses generales de la mayoría de los de los españoles", ha lamentado Rey.

En este sentido, ha reiterado que la oposición "no ha aportado nunca" para lamentar que haya convertido la política en un "escenario de gritos, de insultos y mentiras" y que ha llevado a "la mentira, el bulo y, sobre todo, el insulto en una regla general en cualquier momento por delante y por detrás, no desde los propios escaños".

MEDIDAS

El secretario provincial ha analizado que todo ello "se rompe definitivamente" el pasado viernes 1 de octubre cuando se presentan los dos decretos sobre vivienda que "contaban con el aval de la inmensa mayoría de la sociedad española".

Así, ha recordado que durante la legislatura se han "aprobado muchas medidas que trataban de salvar situaciones" en un escenario de "crisis", "la última la de la guerra de Irán", con una oposición que "nunca lo puso fácil".

Luis Rey ha señalado que se inicia una etapa para explicar a la sociedad soriana "los avances para para los pensionistas, para los trabajadores, para los jóvenes que se han impulsado a lo largo de estos meses y de estos de estos últimos años".

"Son la única alternativa posible frente a una derecha que quiere volver a este país al blanco y negro. En las situaciones de crisis, con cualquier otro Gobierno habría supuesto una involución y estaríamos evidentemente en una situación mucho peor de la que estamos ahora con 23 millones de cotizantes a la seguridad social a pesar de la crisis", ha aseverado Rey.

Así, ha enumerado proyectos de "descentralización" para Soria como el Centro de Procesamiento de Datos, el Centro Nacional de Fotografía, el Centro de Acogida de Protección Internacional o el Centro de Defensa NumantIA.

"Tendremos que explicar a la sociedad soriana que cuando gobierna el partido Socialista en Soria le va mejor, si España cayera en manos de la derecha tendremos una España en la que va a beneficiarse sola una parte muy pequeña de la sociedad", ha incidido en socialista soriano.