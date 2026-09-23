PSOE y Soria ¡Ya! acusan a la Junta de dejar caer el Palacio de los Hurtado de Mendoza

VALLADOLID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El procurador socialista Sergio Iglesias y el de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, han coincidido este miércoles al advertir de que el Palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán, en la provincia de Soria, se ha caído en parte y se va a caer por la "inacción" de la Junta de Castilla y León que, según han recordado, tiene "competencias exclusivas" para actuar en este caso, además de "una obligación ética y moral".

"¿Qué tal por Almazán?", ha preguntado Iglesias al consejero de Cultura, Alberto Díaz Pico, que el lunes fue abucheado a su llegada a la localidad soriana tras el segundo derrumbe del Palacio de los Hurtado de Mendoza. "Menos burocracia, más actuar y no estaríamos en esta situación", ha zanjado el socialista que ha acusado a la Consejería de Cultura de haber "enredado mucho en hacer papeles y burocracia para decir lo mal que estaba el Palacio" sin haber llegado a actuar.

En el mismo sentido, Ceña ha recordado a la Junta que es la garante del patrimonio cultural de Castilla y León y ha acusado a la Consejería de no haber aplicado el artículo 40 de la Ley que permite la compraventa, el tanteo, el retracto y la expropiación forzosa ante riesgo de derrumbe de un inmueble.

"Comprar el Palacio no es una extravagancia de Soria ¡Ya!, ha defendido Ceña que ha recordado que la Junta de Castilla y León ha adquirido otros bienes de patrimonio cultural como el Monasterio de Moreruela, en Zamora, mediante expropiación forzosa cuando estaba en riesgo de derrumbe; el Palacio de Enrique I, en Segovia, o el Palacio del Licenciado Butrón, en Valladolid.

Por su parte, la procuradora de Vox Marta Alegría ha asegurado que el Palacio de los Hurtado de Mendoza no se ha caído por falta de expropiación y sí porque sus titulares no han cumplido con los deberes de conservación que marca la Ley, tras lo que ha recordado que uno de los titulares es el propio Ayuntamiento gobernado por el PSOE "que tenía en su mano desde hace años la única herramienta que nadie ha usado, declarar la ruina del inmueble y ordenar su ejecución".

"Advertir sale gratis, declarar la ruina obliga... ¡que vengan ustedes a pedirle a la Junta lo que su propio alcalde no ha hecho ni en su propio pueblo!", ha exclamado la procuradora de Vox a lo que Sergio Iglesias ha respondido que el Ayuntamiento de Almazán es un consistorio pequeño "que hace lo que puede", en este caso la declaración de ruina en dos ocasiones, en 2024 y en 2026.

Precisamente el Grupo Socialista ha aceptado una enmienda de adición de Soria ¡Ya! sobre el Palacio de los Hurtado de Mendoza para asegurar la implicación de la Junta en la adquisición, expropiación, en su caso, y posterior rehabilitación y puesta en valor del inmueble, si bien la moción con trece puntos ha sido rechazada en su totalidad por PP y Vox.

El procurador del PP David Beltrán ha tachado la moción socialista de "máximos" y ha explicado que para conservar el "inmenso" patrimonio de Castilla y León se necesitan tres cosas: recursos, "que es la clave", ha apostillado; planificación que se traduzca en resultados y colaboración con ayuntamientos, diputaciones, diócesis, propietarios, entidades y asociaciones que custodian "una parte esencial" del patrimonio cultural.

Además, ha reivindicado la Ley de Patrimonio Cultural aprobada la pasada legislatura como "otro ejemplo de buena gestión, trabajo y planificación" y ha recordado que prevé incrementar progresivamente la inversión.

Entre los puntos de la moción socialista, los grupos parlamentarios Popular y Vox han rechazado con sus votos mayoritarios iniciar "con carácter inmediato" las actuaciones necesarias para anular la declaración de la Pirámide de los Italianos como Bien de Interés Cultural y proceder a su resignificación como lugar de Memoria Democrática.

También han votado en contra de la propuesta del PSOE para impulsar un Plan de Recuperación del Patrimonio Cultural y Reactivación Económica de las zonas con patrimonio cultural afectado por los incendios a través de diversas medidas en el presupuesto de la Comunidad para 2027.

Sí han dado el visto bueno a la moción socialista la mayor parte de los integrantes del Grupo Mixto --Por Ávila se ha abstenido-- que han compartido el "diagnóstico de abandono" por parte de la Junta de Castilla y León si bien ha aconsejado "aplicar altas dosis de memoria histórica y de rigor" en su análisis, en palabras de la procuradora de UPL Rosa María Quintanilla que ha dado la bienvenida al PSOE a la petición de suprimir la Fundación Siglo.