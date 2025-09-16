PSOE tacha de "brindis al sol" el balance de Mañueco sobre la educación e CyL y llama a "activar" el sistema público

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Educación del Grupo Socialista, Fernando Pablos, ha tachado de "brindis al sol" el balance del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sobre la situación y la realidad de la educación en la Comunidad Autónoma y ha hecho un llamamiento a activar y a impulsar la educación pública en todos los ámbitos y para todas las edades.

Pablos, que ha acompañado al secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, en la reunión con los cinco sindicatos de educación en Castilla y León, ha reconocido que hay datos generales e informes que ponen a Castilla y León "en una situación razonable" si bien ha advertido de problemas, como la ausencia de plazas de escolarización de 0 a 3 años en lo público. "Necesitamos menos titulares y más realidad", ha reclamado en concreto.

El portavoz de Educación del Grupo Socialista ha apelado por otro lado al preacuerdo educativo que se suscribirá el lunes 22 con la Junta para recordar que se ha dilatado para el próximo curso el reconocimiento a la función tutorial y la jornada parcial a partir de los 55 años, retos que, según ha asegurado, serán una realidad con un Gobierno socialista.

Pablos también ha realizado una apuesta por la educación rural en todos los años, con especial mención a la etapa de 0 a 3 por ser la puerta de entrada a la educación, y ha lamentado también la poca oferta actual en Formación Profesional en el medio rural.

El socialista ha recordado que la Junta firmó en 2020 un acuerdo para extender al medio rural centros integrados de FP y ha asegurado que a día de hoy solo se ha cumplido el de Arenas de San Pedro (Ávila) a lo que ha añadido que las provincias de Palencia y de Zamora "no tienen ninguno".

"No puede ocurrir que haya comarcas en las que la oferta educativa pública o concertada acabe en 4º de la ESO", ha advertido también el socialista que ha llamado a ofertas Formación Profesional y Bachillerato en esos centros.

Por su parte, el secretario autonómico del PSOE ha concluido tras esta reunión con los sindicatos educativos que en Castilla y León se repite la "idéntica línea argumental" que trasladan otros colectivos, en referencia a la "falta de proyecto de Comunidad y de compromiso" para poder abordar los problemas de forma integral.

Martínez ha apuntado a la sensación de "abandono", de "olvido", de "desidia" y "de falta de trabajo y de voluntad" que le transmiten los profesionales de Castilla y León y ha acusado a la Junta de no tener capacidad para abordar una reforma integral del sistema educativo que atienda a las zonas rurales y urbanas y las necesidades de inversión que necesitan "de forma urgente" escuelas y colegios.

"No podemos caer en la autocomplacencia y en los buenos datos del informe PISA", ha advertido el dirigente socialista que ha reclamado una estrategia de presente y de medio y largo plazo y de futuro para abordar "el deterioro progresivo y sistemático de la educación".

Martínez se ha reivindicado como "la solución" a los problemas del sistema educativo de Castilla y León y se ha comprometido a abrir una mesa permanente de diálogo con el sector para establecer los retos del sistema educativo y para la elaboración de un plan estratégico de la materia.