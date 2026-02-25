PSOE y UGT reivindican el legado de Pablo Iglesias y la vigencia de sus ideas con una exposición en Valladolid

1063439.1.260.149.20260225134047 De izquierda a derecha, la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio; el secretario general de UGT en la Comunidad, Óscar Lobo, y la presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, María Luisa Carcedo. - EUROPA PRESS

El PSOE y UGT de Castilla y León han reivindicado el legado de Pablo Iglesias Posse y la vigencia de sus ideas y mensajes durante la inauguración de una exposición dedicada al fundador de ambas organizaciones que se enmarca en la conmemoración del centenario de su fallecimiento y se puede ver en la Casa del Pueblo del sindicato en Valladolid.

A la inauguración han asistido el secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, la vicesecretaria del PSOE en la Comunidad, Nuria Rubio, así como la presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, María Luisa Carcedo.

En este marco, Nuria Rubio y Óscar Lobo han destacado la vigencia de las ideas y mensajes que transmitió Pablo Iglesias a lo largo de su vida en una muestra que hace un repaso por los "hitos" de su vida, que pasaron por la fundación del Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores.

Así, Nuria Rubio ha señalado que estos "hitos" están "en plena vigencia" y ha apuntado la defensa de la igualdad de las personas, mujeres y hombres y trabajadores, la igualdad territorial, la cohesión territorial que defiende el PSOE defendemos como Partido Socialista.

En este sentido, ha destacado el papel que hacen los sindicatos de clase y la defensa del Diálogo Social como "pilar fundamental" en la Comunidad que ha asegurado que ha estado "en riesgo" cuando ha llegado al gobierno la "extrema derecha".

Precisamente por ello, en un momento en el que están "muy próximas" las elecciones autonómicas (15 de marzo) y se ve cómo están las fuerzas, considera necesario reivindicar el papel de la defensa de los trabajadores y la labor que hacen los sindicatos de clase, "especialmente" UGT.

"Para mí, que he nacido y he vivido en una comarca minera y he vivido la lucha obrera, en primera persona, que me ha impregnado de los valores y principios que hoy defiendo, es un orgullo poder estar hoy aquí y defender estas ideas que vienen de atrás pero que están muy vigentes en la actualidad", ha asegurado la socialista.

Nuria Rubio ha invitado a los ciudadanos a que se "empapen" de una "pedagogía" que cree "muy necesaria", especialmente entre la población joven porque cree que es necesario conocer la historia para poder "enfocar" el futuro y "sobre todo para no repetir los errores que se produjeron en el pasado".

ANIVERSARIO DEL ESTATUTO

Por su parte, Óscar Lobo ha incidido en que la inauguración de la exposición coincide en Castilla y León con el 43 aniversario de su Estatuto de Autonomía, lo que considera "el mejor homenaje" para la Comunidad, la democracia y "para la convivencia".

El secretario general de UGT Castilla y León ha asegurado que tienen el "deber moral" de reivindicar la figura de Pablo Iglesias en un momento en que las organizaciones que fundó "siguen vivas", "en pie" y "con dignidad y al frente" a pesar de haber pasado una guerra civil y una dictadura.

"También siguen más vigente que nunca sus ideas sus ideales de transformar la sociedad, de buscar la liberación la emancipación de la clase trabajadora", ha señalado Lobo, precisamente cuando ha advertido de que hay "amenazas" y "riesgos" por una "ola reaccional incipiente que quiere aniquilar y eliminar precisamente cualquier avance para los trabajadores".

En este sentido, ha destacado que Pablo Iglesias "tuvo claro" que el legado que hay que trasladar, algo que ha asegurado hacen ahora con un acto "modesto y sencillo", es que "es fundamental la unión de los trabajadores, el trabajo para progresar".

El secretario general de UGT ha añadido que Castilla y León, que ha insistido conmemora el 43 aniversario del Estatuto de Autonomía, se incorporó más tarde al régimen de comunidades autónomas, pero el sindicato y el PSOE ya estaban en ella.

"Somos patrimonio de esta tierra, somos patrimonio de esta Comunidad y vamos a seguir estando, pero vamos a seguir estando para mantener vivo el legado de Pablo Iglesias, que es mejorar nuestros servicios públicos, mejorar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, avanzar en nuestro clima de convivencia que es necesario", ha afirmado Óscar Lobo.

Además, ha aseverado que lo que sí van a hacer es "poner pie en pared" al avance de aquellas personas "que representan lo peor, que es la extrema derecha" en la Comunidad.

IMPORTANCIA DE SU LEGADO

Por su parte, María Luisa Carcedo ha destacado la importancia que Pablo Iglesias tuvo, no sólo para el PSOE y UGT que fundó, sino para la democracia española y ha recordado que fue una persona "muy humilde" y autodidacta, pero "muy comprometido" con la situación de los trabajadores, con la "emancipación" de los mismos y de los derechos laborales.

La presidenta de la Fundación Pablo Iglesias ha destacado como una de sus características importantes su defensa del socialismo, pero además ha asegurado que fue un gran humanista, lo que conjuntamente le dio "un tinte mucho más humano y mucho más pegado a las necesidades reales de la ciudadanía". Además, ha asegurado que, entre otras razones, era un "férreo defensor de la paz" y quería evitar sus consecuencias, especialmente entre los niños, como se muestra en alguno de los paneles de la muestra.

Como muestra de la relevancia y la importancia que tuvieron sus mensajes, Carcedo ha señalado las frases de sus coetáneos, grandes pensadores, historiadores y literatos de la época sobre Iglesias, entre las que ha destacado la de Machado, que acudió a un mitin y afirmó que su voz tenía para el "el timbre de la verdad humana", pero también ha recordado las opiniones de personajes de la cultura de aquel momento tan relevantes como Ortega y Gasset, Pérez Galdós o Unamuno.

"Lo que queremos recoger con el hilo conductor es la vigencia de su legado, de sus ideas, y que podemos resumir en la defensa de los trabajadores, la emancipación de la clase trabajadora, la importancia de la educación y de la cultura, de difundir la cultura que no puede estar en manos de unos pocos, sino que tiene que estar en manos de toda la ciudadanía", ha señalado la presidenta de la Fundación.

A este respecto, ha apuntado que en todo ello está "el germen del Estado del Bienestar" y el beneficio del conjunto de la sociedad, no que cada uno "lo compre como cliente según su poder adquisitivo".

Todo ello, ha añadido María Luisa Carcedo, está en la fundación del PSOE, con cuestiones como la "renovación periódica de la gestión pública", que considera que se debe llevar a cabo cada cierto tiempo, el eje central de la democracia, así como el acceso de los trabajadores y sus hijos a la educación y a la cultura.

Otra de las cuestiones que ha destacado es la defensa de la igualdad, que en el Partido Socialista es un eje "troncal, irrenunciable", no solamente entre clases sociales, sino para todos los humanos y ciudadanos y también entre hombres y mujeres, que ya propugnaba Iglesias, quien consideraba necesaria una educación "integral y específica" para todas las personas "de ambos sexos", algo que recogía con "rotundidad" esa igualdad.

"La síntesis de la vocación de las organizaciones, el partido y el sindicato fundadas por Pablo Iglesias, es fundar una sociedad de hombres y mujeres libres, iguales, honrados e inteligentes, máxima a la que va dirigida, luego adaptando en cada momento histórico estos valores", ha destacado Carcedo, quien ha aclarado que esos valores "entroncan" para ellos con los desafíos del futuro como el medio ambiente, el cambio climático o la inteligencia artificial.

"Son enormes desafíos para estos principios de la igualdad de las personas, el acceso a la educación, etcétera, polo tanto está más vigente que nunca", ha concluido.