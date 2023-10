PSOE urge al Ayuntamiento a realizar obras en el entorno de Torrecilla que se tienen que ejecutar antes de junio de 2024

VALLADOLID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha apremiado hoy al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid para que ejecute las obras en el entorno comercial de Torrecilla con una licitación que ronda los 260.000 euros y que están "en riesgo" si no se realizan antes de junio del 2024.

"No pueden perder el tiempo. Es una intervención muy importante que se tiene que hacer en tiempo y forma, no sólo para ejecutarlo sino también para conseguir el objetivo que pretendíamos, que era dinamizar el comercio, porque estas acciones también van acompañadas de proyectos de formación sobre cuáles son los nuevos nichos de comercio y pensamos que van a ser beneficiosas. Pero a día de hoy no sabemos nada de lo que está haciendo el equipo y solamente tiene que ejecutarlo y licitarlo", ha explicado, en declaraciones recogidas por Europa Press la concejal socialista Charo Chávez.

Chávez, acompañada de concejales socialistas, ha visitado las obras de reurbanización de la calle Padilla donde se ha mejorado y ampliado las aceras, se han renovado las redes, además de plantar nuevos árboles en la calzada para "incentivar" esta zona comercial de las calles Lira, Torrecilla y la ya mencionada Padilla.

Estas obras deben ir acompañadas, ha continuado la edil socialista, con otras dirigidas a "rehabilitar" esta zona comercial donde, ha explicado, está prevista cambiar las luminarias, la introducción de nuevas soluciones verdes, mobiliario diferente.

"Se contrató por parte de la Concejalía de Innovación y Desarrollo Económico un proyecto para hacer un diseño urbanístico de las dos zonas, en concreto de esta calle Padilla, de la calle Torrecilla y a día de hoy no se ha no se ha licitado que sepamos esos contratos que tienen que ser ejecutados antes del junio del 2024", ha insistido la concejala.

El dinero concedido por los Fondos Europeos asciende a 260.000 euros, 197.00 para la renovación de la iluminación y 63.000 para la renaturalización del espacio a través de instalación de jardineras y mobiliario innovador "para que las calles comerciales sean más confortables y accesibles para el público que las transita", así como "dinamizar el comercio local de la zona".