El PSOE de Valladolid advierte del "incumplimiento" del acuerdo del Pleno para homenajear al filósofo Emilio Lledó

El filósofo y docente Emilio Lledó en una imagen de archivo. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN VALLADOLID

VALLADOLID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha advertido este martes del "incumplimiento" del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, adoptado hace 16 meses con los votos a favor de PSOE, PP y VTLP, para realizar en la ciudad un homenaje al filósofo Emilio Lledó, que fue hace décadas profesor en el Instituto Núñez de Arce de la capital.

En un comunicado recogido por Europa Press han recordado que el acuerdo adoptado en el Pleno de marzo de 2025 sólo contó con el voto en contra del Grupo Municipal de Vox.

"Ante esta demora injustificable, el Grupo Municipal Socialista exige la colocación inmediata de la placa en Valladolid", han enfatizado las mismas fuentes, que han añadido que el filósofo, que tiene ya 98 años, "debe recibir el homenaje en vida" pues de lo contrario el portavoz socialista, Pedro Herrero, se podría "desvirtuar este homenaje" como "un gesto tardío".

"Carnero no ha dado ningún paso visible para colocar la placa comprometida en el entorno del centro educativo donde impartió clase", han reprochado los socialistas.

Según relata el PSOE, Emilio Lledó, de 98 años de edad, reflexionó sobre una de las capacidades esenciales de las personas como es "la memoria", el "gran vínculo de la humanidad, porque no solo recuerda lo que somos, sino que nos obliga a ser responsables con lo que podemos llegar a ser".

"Sin memoria no hay futuro y sobran los motivos para que Valladolid recuerde para siempre su figura", como ha defendido el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero. "La memoria, como enseñó Emilio Lledó, nos hace responsables. El Ayuntamiento debe dejar de olvidar su propio acuerdo y, por tanto, debe colocar la placa sin más demora".

Para el Grupo Municipal Socialista, esta demora resulta "especialmente injustificable" porque la iniciativa "no exige una gran inversión ni una actuación administrativa compleja; pero requiere voluntad política, coordinación y respeto por los acuerdos adoptados en los órganos municipales".

"El Ayuntamiento no puede aprobar homenajes para después guardarlos en un cajón. Los acuerdos están para cumplirse y los reconocimientos deben hacerse a tiempo", ha incidido Pedro Herrero.

La moción reclamaba que Valladolid reconociera "la relevancia intelectual, educativa y humanística de Emilio Lledó", así como su vinculación con la ciudad a través de su etapa docente en el Instituto Núñez de Arce.

También destacaba su defensa de la educación, la cultura, el lenguaje, la memoria y el pensamiento crítico como pilares de una sociedad democrática.

El PSOE ha destacado que Lledó es Premio Nacional de las Letras, Premio Nacional de Ensayo, Premio Internacional Menéndez Pelayo, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, Premio José Luis Sampedro, Premio Internacional Erasmo de Rotterdam, y miembro de la Real Academia Española desde 1994. Tiene la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y el Premio Alexandre von Humboldt.

"Emilio Lledó debe poder conocer y recibir el afecto de la ciudad en la que ejerció como profesor. No hay ninguna razón para prolongar durante más tiempo este incumplimiento", han defendido.

En consecuencia, Pedro Herrero ha reclamado al Carnero que informe de las razones de la demora, concrete inmediatamente la ubicación de la placa y establezca una fecha para su instalación.

"No estamos reclamando un nuevo acuerdo. Estamos demandando que se cumpla uno que ya fue aprobado con una amplísima mayoría. Valladolid dio su palabra en marzo de 2025. Ahora el Ayuntamiento tiene la obligación de cumplirla", ha apostillado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, al tiempo que ha resaltado la "oportunidad del homenaje" a Lledó en un momento en el que "siguen siendo más vigentes que nunca sus reflexiones sobre la educación, la memoria, el pensamiento crítico y la cultura".