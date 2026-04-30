PSOE de Valladolid asegura que el Ayuntamiento hará una "limpieza de choque" en la zona del estadio tras su "denuncia"

Basura en el entorno del estadio José Zorrilla y el Real de la Feria. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VALLADOLID

VALLADOLID 30 Abr. (EUROPA PRESS) - El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha asegurado este jueves que el equipo de Gobierno realizará una "limpieza de choque" en el entorno del estadio José Zorrilla y del Real de la Feria tras "denunciar" el PSOE en comisión el "abandono" de esta zona por parte del equipo de Jesús Julio Carnero.

En un comunicado recogido por Europa Press, los socialistas trasladan a los medios de comunicación las respuestas del Ayuntamiento a la pregunta formulada en la Comisión de Movilidad, Urbanismo, Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Ciudadana por el concejal del PSOE Luis Vélez.

De dicha respuesta, el Grupo Socialista interpreta que el equipo de Gobierno "admite que hay suciedad en el entorno del estadio de fútbol y en el Real de la Feria", ya que apuntan en la respuesta trasladada por el PSOE que la zona se encuentra últimamente en un estado de suciedad tal, que desde el Servicio Municipal de Limpieza se va a llevar a cabo una limpieza de choque, como apoyo al Servicio de Parques y jardines, que supondría al menos dos jornadas enteras de trabajo de un operativo compuesto por una máquina barredora y de entre seis y ocho peones para meter la zona en luz y a partir de ese momento poder acometer la zona con regularidad".

Para Luis Vélez, la basura acumulada en el entorno del estadio José Zorrilla y en el Real de la Feria, donde se celebra el mercadillo semanalmente, "es un hecho que pueden comprobar los ciudadanos, especialmente los días que juega el Real Valladolid y los domingos y festivos de mercadillo".

Ahora, ha recalcado, el equipo de Gobierno dirigido por Jesús Julio Carnero "asume" esa "realidad".

Vélez ha aseverado que se trata de un espacio "tanto el recinto ferial como el entorno del estadio, donde acuden cientos o miles de ciudadanos en determinados momentos del año a diferentes cuestiones" y que consideran que el equipo de Gobierno "no debería tener tan abandonado, ni debería esperar a que desde el Grupo Socialista se denuncie para actuar".