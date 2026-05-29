PSOE de Valladolid asegura que varios centros cívicos de Valladolid tienen "temperaturas superiores a 30ºC" por avería

Centro cívico de El Campillo. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VALLADOLID

VALLADOLID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha afirmado este viernes que centros cívicos como los de El Campillo, Parquesol, Parque Alameda, Delicias, Puente Duero, Las Flores y Zona Sur "acumulan averías y fallos continuados en los sistemas de climatización", lo que hace que en los últimos días se registren "a diario" temperaturas superiores a los 30 grados.

"Estos problemas están provocando que los trabajadores y los usuarios padezcan un calor impropio de un edificio público, especialmente en este periodo del año", han incidido en un comunicado recogido por Europa Press.

"Después de tres años en la Alcaldía, Carnero ya no puede echar la culpa a su antecesor. Esta es una prueba, otra más, de la mala gestión del equipo de gobierno PP-Vox, de su dejadez. No son capaces de resolver estos problemas, aparentemente menores, pero con gran trascendencia para los ciudadanos", ha criticado Pedro Herrero.

El Grupo Municipal Socialista ha recordado que estos problemas afectan "especialmente a espacios destinados a actividades culturales, atención ciudadana y programas para personas mayores, colectivos especialmente vulnerables ante el calor extremo".

El hecho de que "en algunas salas se registren más de 30 grados de temperatura", según el PSOE dificulta el desarrollo normal de las actividades programadas.

"Los problemas de refrigeración coinciden con un episodio meteorológico marcado por temperaturas muy altas para estas fechas, lo que delata la preocupación sobre las condiciones de confort y seguridad en estos centros del Ayuntamiento de Valladolid", ha reflexionado la concejal del PSOE Charo Chávez, que ha considerado que "está claro que no ha habido planificación para el mantenimiento de los equipos de climatización".

También ha recordado que estos edificios municipales están concebidos también como "refugio climático", algo "especialmente necesario para las personas mayores", tal y como afirma que hace un año anunció el equipo de Gobierno formado por PP y Vox anunció con la presentación de una red de refugios climáticos formada por seis Centros Cívicos y siete Centros de Vida Activa, distribuidos por distintos barrios de la ciudad para que todos los vecinos de Valladolid tengan uno cerca.

En consecuencia, el Grupo Municipal Socialista ha reclamado al equipo de gobierno una "actuación rápida para solucionar las averías de todos los centros cívicos de la ciudad" y la instalación de aparatos de aire acondicionado en todos los edificios del Ayuntamiento de Valladolid, incluido el Centro de Iniciativas Ciudadanas 'Santiago López' del barrio de Pajarillos.