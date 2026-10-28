PSOE de Valladolid califica de "raquítica" la cantidad que destinará VIVA en 2027 a comprar vivienda "en plena crisis"

Los concejales del PSOE Rafi Romero, Pedro Herrero y Luis Vélez, en el Consejo de Administración de VIVA. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha considerado "un presupuesto raquítico" el que destina la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo (VIVA) a la adquisición de viviendas para el parque público en 2027, cuando prevé comprar "sólo 13", "en plena crisis" en este sector.

Así lo ha recalcado el Grupo Socialista en un comunicado recogido por Europa Press después de la celebración este martes del Consejo de Administración de la entidad municipal, en el que se ha aprobado una previsión de ingresos y gastos para el Presupuesto de 2027, que todavía no está "cerrado".

VIVA prevé destinar en el presupuesto de 2027 una partida de 1,6 millones de euros a la adquisición de vivienda para destinarla a la ampliación del parque público de vivienda en alquiler, con un incremento que el PSOE califica de "ligero". En 2026 se aprobó una partida de casi 1,2 millones de euros para la misma materia.

Sin embargo, la concejal socialista ha lamentado que en lo que va de año "sólo" se han adquirido cinco viviendas, "una cifra minúscula, irrisoria, ante un problema mayúsculo, que delata que el equipo de gobierno de Carnero no sintoniza con las demandas de los vecinos".

Romero, además de los concejales del PSOE Pedro Herrero y Luis Vélez asistieron a la reunión del Consejo de Administración en el que consideran que comprobaron también que "la intención del equipo de gobierno PP-Vox es camuflar con propaganda la mala gestión en política de vivienda, como evidencian los datos" pues señalan que la partida de publicidad y propaganda se incrementa "un 60 por ciento", al pasar de 15.000 a 24.000 euros.

Según incide el PSOE, el presupuesto pasa de 7,87 millones de euros en 2026 a 10,73 millones en 2027, un incremento del 36,4 por ciento. Sin embargo, la aportación municipal incluso se reduce ligeramente, de 4.447.000 euro a 4.440.000 euro.

Han explicado, por ello, que el Ayuntamiento "no aporta más dinero" que en 2026 a la compra de vivienda, porque financia el presupuesto "fundamentalmente utilizando los ahorros de la propia entidad pública", lo que advierten de que "provocan problemas de liquidez y tesorería en el medio plazo".

"La principal explicación de este crecimiento está en los 4,28 millones de euros procedentes de la recuperación de depósitos, que son fondos propios de VIVA", han incidido. El aumento de esta partida respecto a 2026 explica, a juicio del PSOE, "aproximadamente el 92 por ciento" del incremento total del presupuesto.

Como ha recordado Luis Vélez, el último presupuesto de VIVA en la etapa del PSOE y VTLP, en 2023, alcanzó los 9,6 millones de euros, mientras que los aprobados por el actual gobierno de PP y Vox en 2024, 2025 y 2026 "no llegaron en ningún caso los 8 millones de euros". En 2027 sí que se supera la cifra de 2023.

El PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid considera que el incremento de las inversiones previstas para 2027 debe acompañarse de una mayor financiación municipal, más medios humanos y objetivos concretos de adquisición y construcción de viviendas.

También reclaman conocer la ejecución real de las inversiones de 2026 y el calendario de las nuevas promociones, especialmente las 47 viviendas de alquiler joven de Puente Jardín, que actualmente se están construyendo en la confluencia de las calles Eneldo y Frambuesa y que deberían acabar en abril de 2027, algo que a la vista de la situación parece absolutamente imposible.

"Valladolid necesita más vivienda pública y asequible. No basta con realizar anuncios: hacen falta más recursos municipales, personal suficiente y resultados concretos que se traduzcan en nuevas viviendas disponibles para los vallisoletanos", ha concluido Luis Vélez.