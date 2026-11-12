El PSOE de Valladolid considera que el incremento del presupuesto de la FMC "no garantiza mejores políticas culturales"

Concejales del PSOE en la Fundación Municipal de Cultura. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VALLADOLID

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha cuestionado la planificación económica de la Fundación Municipal de Cultura para 2027 y ha reclamado "proyectos definidos, financiación para su funcionamiento y una apuesta real por la creación artística", con lo que restan valor al incremento presupuestario sobre el ejercicio 2026. El Grupo Municipal Socialista considera, en un comunicado recogido por Europa Press, que ese aumento "no concreta de forma clara las mejoras que se pretenden conseguir en las políticas culturales de Valladolid".

El PSOE indica que el presupuesto aumenta, pero una parte importante de ese crecimiento "se destina a gastos de funcionamiento, sin que pueda identificarse un incremento equivalente en los recursos destinados a la creación artística, al apoyo al sector cultural o al desarrollo de nuevos programas".

"Que aumente el presupuesto no significa necesariamente que mejore la política cultural. Más dinero no garantiza mejores programas, más personal ni mayores oportunidades para los creadores", han añadido.

"Lo importante es saber qué queremos conseguir con esos recursos y qué resultados van a tener para la ciudad", ha señalado la concejala Charo Chávez.

Durante 2026 la Fundación ha incorporado cerca de dos millones de euros mediante modificaciones presupuestarias, de los que aproximadamente 1,33 millones de euros corresponden al incremento neto de operaciones corrientes.

Esta circunstancia, según el PSOE, "evidencia la falta de capacidad de planificación en el seno de la Fundación".

"No cuestionamos que se destinen más recursos a la Cultura. Lo que cuestionamos es que año tras año tengamos que ampliar las previsiones iniciales para atender necesidades que, en muchos casos, deberían poder anticiparse. Y, sobre todo, queremos saber si ese mayor gasto está produciendo una mejora real de las políticas culturales", insiste Chávez.

"SIN PROYECTOS" EN EL LOPE DE VEGA Y EL LAVA

"Una de las principales preocupaciones del PSOE es la falta de concreción sobre el futuro de dos equipamientos, heredados del gobierno anterior, con capacidad para convertirse en referentes culturales de Valladolid: la tercera fase del LAVA y el Teatro Lope de Vega, ambos proyectos iniciados en etapas anteriores", han apuntado.

En el caso del LAVA, el presupuesto de 2027 contempla 300.000 euros para equipamiento técnico de la tercera fase, pero no identifica de manera diferenciada los recursos necesarios para su funcionamiento y programación.

Respecto al Teatro Lope de Vega, Chávez insiste en la defensa de la titularidad y gestión públicas.

"El Lope de Vega no puede convertirse en un proyecto permanentemente pendiente de definición. No basta con anunciar un centro de artes escénicas para la infancia y la juventud, cuya puesta en marcha dependería de la participación y las decisiones del Ministerio de Cultura, mientras no se concreta una estrategia municipal propia con financiación suficiente", apuntan.

El Grupo Municipal Socialista defiende que la política cultural debe "cumplir una doble función" de "garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder y participar en la cultura y contribuir al desarrollo del tejido creativo y profesional de Valladolid".