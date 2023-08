El PSOE de Valladolid estudiará acciones ante las dudas sobre la "cobertura legal" del cargo de "alcalde B"

Óscar Puente asegura que contará con una secretaría y por ello supondrá un coste anual de 156.000 euros a las arcas municipales

VALLADOLID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado este viernes que estudiarán posibles acciones legales tras el anuncio del alcalde 'popular', Jesús Julio Carnero, de la creación de un puesto para la Dirección de Coordinación de Políticas Públicas, al que ha definido como un "alcalde B".

El exalcalde socialista ha convocado a los medios de comunicación en la plaza de la Rinconada, en la "puerta de atrás" de la Casa Consistorial ya que consideran que es el lugar por el que Jesús Julio Carnero "quiere meter al alcalde B", una figura que ha comparado, aunque con matices, con la que ejerció Fernando Rubio como consejero delegado de Presidencia en el Ayuntamiento durante el mandato del 'popular' Javier León de la Riva.

Según Puente, la creación del nuevo "cargo" nombrado "a dedo" va a suponer la contratación de una persona "a razón de 85.000 euros al año" para que "le sustituya en las labores que está claro que no quiere hacer" y que además contará con la asistencia de "una secretaria", por lo que el PSOE estima que en total tendrá un coste de 156.000 euros anuales.

Esta decisión de Carnero, que este jueves juró su cargo como senador al igual que lo hizo también Puente como diputado, muestra para el exalcalde la "falta de compromiso" de su sucesor en el cargo con la ciudad de Valladolid.

"Si tú no has sido ni siquiera elegido como alcalde y anuncias que te vas al Senado, te vas al Senado y el mismo día que tomas posesión, que desde luego no ha podido elegir mejor la fecha, anuncias que vas a contratar a una persona que va a ejercer básicamente las labores que le corresponden al alcalde, pues es evidente la falta de compromiso que tiene este hombre con la ciudad", ha reflexionado.

Por ello, le ha preguntado a Carnero "para qué se presentó" y "si no quería ser alcalde y hacer el trabajo", pues ha recalcado que "se es alcalde para hacer lo que el alcalde tiene que hacer".

Además, para Puente "lo segundo" es la "desconfianza absoluta hacia su equipo", pues ha recordado que durante su mandato parte de las funciones que ahora delega Carnero en esta figura de la Dirección de Coordinación recaían en algunos de los ediles de su grupo, como el exconcejal de Planificación y Recursos y actual portavoz del Grupo Socialista, Pedro Herrero.

"Eso sí, sin quitarle el ojo de encima, porque uno puede hacer este tipo de cosas si va a estar encima, pero si lo que va a hacer es marcharse, pues es evidente que lo que hace es aprobar una sustitución encubierta del alcalde", ha apostillado.

Asimismo, ha apuntado la "falta de confianza" que tiene Carnero en los concejales de su equipo de Gobierno y especialmente en sus socios de Vox, como la primera teniente de alcalde de la ciudad, Irene Carvajal.

De hecho, ha interpelado a la representante del partido de derechas por si destinar 150.000 euros a este puesto de la Dirección de Coordinación no les parece un "despilfarro", pues ha recordado que la actual concejal de Vox criticó durante el mandato de Puente las macetas de gran tamaño instaladas en algunos puntos y que como ha recordado fueron financiadas por el proyecto europeo Urban Green Up.

Por último, ha reprochado que Carnero "no cuida las formas", pues interpreta que los miembros del nuevo equipo de Gobierno "han dicho que venían a reducir gasto, a contener la administración" y resulta que dos meses después de la toma de posesión "tenemos ya incrementos en el gasto de alcaldía de más de 200.000 euros" si se suma este nuevo puesto, "el chófer que se ha traído", o la contratación del hijo del exalcalde del PP "como nuevo asesor creado ad hoc"

Ante la pregunta de uno de los periodistas, Puente ha apuntado que la decisión de Carnero tiene "un antecedente" en el nombramiento de Fernando Rubio como consejero de la Presidencia del Ayuntamiento durante la etapa del mencionado León de la Riva.

Eso sí, ha marcado la diferencia de que en aquel momento había "una Ley de Grandes Ciudades" que recogía la figura de ese cargo, si bien recuerda que posteriormente el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional y por eso fue necesario anular el nombramiento.

DUDAS LEGALES

Por ello, Puente ha aprovechado para apuntar que la creación del nuevo puesto les ofrece "muchas dudas legales" porque entiende que "delegar funciones que son exclusivas del alcalde y de sus concejales electos en personas que no han sido elegidas democráticamente es una manera digamos de hacer lo que la ley de Grandes Ciudades permitía en su momento y después el constitucional anuló", pero además "sin una cobertura legal".

Por ello, ha asegurado que "como mínimo" el PSOE estudiará esta decisión del equipo de Gobierno.