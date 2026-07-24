El PSOE de Valladolid llevará al Pleno propuestas para combatir las altas temperaturas y el cambio climático

VALLADOLID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid llevará al próximo Pleno municipal, que se celebra este lunes, 27 de julio, una moción con diversas propuestas para combatir los efectos del cambio climático y proteger la salud de los ciudadanos ante las altas temperaturas.

El objetivo de la moción que llevarán los socialistas a la sesión plenaria es impulsar el compromiso del Consistorio con la Estrategia de Cambio Climático, que priorice el desarrollo de las medidas de adaptación al calor extremo como política de protección de la salud pública y bienestar de la ciudadanía.

También pide garantizar que, antes del 1 de junio de cada año todas las fuentes públicas de agua potable se encuentren operativas y en perfecto funcionamiento.

Asimismo, que antes del inicio de cada verano, las instalaciones municipales, especialmente las integradas en la Red Municipal de Refugios Climáticos, dispongan de sistemas de climatización en perfecto estado de funcionamiento.

De la misma manera, la moción reclama coordinar con la Junta y la comunidad educativa el desarrollo de las actuaciones de adaptación climática en los centros educativos del municipio, para promover soluciones basadas en la naturaleza y que los patios escolares sean refugios climáticos de proximidad fuera del horario lectivo.

También reclaman adaptar el calendario de apertura de las piscinas municipales al comportamiento real de las temperaturas y anticipar la fecha de apertura y priorizar las actuaciones municipales de adaptación al calor extremo en los barrios con mayor vulnerabilidad climática.

En este sentido, los socialistas han señalado que los sistemas de refrigeración de los centros cívicos y todos los edificios del Ayuntamiento deben tener el mantenimiento adecuado para garantizar su funcionamiento desde el inicio del calor, mientras que las fuentes públicas también deben estar operativas desde el primero de junio.

Las piscinas municipales deben anticipar su apertura (el 13 de junio es una fecha tardía y desfasada), un punto en el que han explicado que los colegios también pueden adaptarse con actividades vinculadas a la naturaleza y es adecuada la implantación de zonas de sombra en distintos espacios públicos de la ciudad.

ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO

A este respecto, el PSOE he explicado que la Estrategia de Cambio Climático de Valladolid sitúa la capacidad de adaptación como uno de sus cuatro pilares estratégicos y establece entre sus objetivos promover actuaciones preventivas frente al incremento de las temperaturas, proteger la salud y el bienestar de la ciudadanía, impulsar una gestión sostenible del agua e integrar la adaptación climática en la planificación municipal.

Ello requiere una actuación integral sustentada en el refuerzo de la infraestructura verde, con un incremento del arbolado urbano, las zonas de sombra y la renaturalización de calles, plazas, patios escolares y entornos de los equipamientos municipales.

También el desarrollo de la infraestructura azul para garantizar el acceso al agua potable al incorporar soluciones de refrigeración urbana --como sistemas de nebulización u otras tecnologías-- y promover una gestión más sostenible del agua.

Y, en tercer lugar, el fortalecimiento de la Red de Refugios Climáticos, con la adecuación de los equipamientos municipales, para que ofrezcan condiciones óptimas de confort térmico, eficiencia energética, protección solar, ventilación y acceso al agua potable.