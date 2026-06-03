PSOE de Valladolid propone abrir las piscinas el 1 de junio, ampliar los horarios y digitalizar abonos desde 2027

Piscina de Riosol, en Valladolid. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

VALLADOLID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid se ha comprometido a abrir las piscinas el 1 de junio, ampliar los horarios de apertura y cierre y digitalizar la venta de abonos a partir de 2027, año en el que se celebrarán elecciones locales.

Según han señalado fuentes socialistas en un comunicado recogido por Europa Press, los vallisoletanos aún "tienen que esperar nueve días más", hasta el 12 de junio, para la apertura de las piscinas municipales al aire libre, "a pesar de que cada año las altas temperaturas se anticipan en el calendario".

El PSOE ha recordado que el pasado año el Grupo Municipal realizó una propuesta de mejoras del servicio, en la que ya figuraba la propuesta de la digitalización de la venta de abonos y el adelanto del horario de apertura de 12.00 a 11.00 de la mañana, pero reprocha que el equipo de Gobierno formado por PP y Vox "sigue inmóvil".

La apertura el 1 de junio, considera el PSOE "mejoraría los hábitos saludables", al tiempo que "reforzaría la función social de las piscinas municipales como puntos de encuentro y convivencia vecinal".

En consecuencia, el Grupo Municipal Socialista se compromete a partir de 2027, si los ciudadanos lo desean y deciden un cambio en las Elecciones Municipales del 23 de mayo, a anticipar la apertura de las piscinas al 1 de junio, fecha que permitiría a los ciudadanos hacer frente a posibles episodios de calor intenso del final de la primavera, "ya que las condiciones meteorológicas cada año son más propias del verano".

También propone adelantar el horario a las 11.00 horas, como señalan que "lo tienen la mayoría de capitales de provincia de Castilla y León" y es que aseveran que Valladolid es "una de las ciudades con el horario más reducido", porque las instalaciones se ponen en marcha a las 12 del mediodía y se cierran a las 20.30, mientras que en otras ciudades la hora del cierre se fija en las nueve de la noche.

Asimismo, proponen digitalizar la compra de abonos para que esta gestión pueda realizarse por Internet, en lugar de tener que acudir presencialmente a las propias taquillas.

"La apertura anticipada de las instalaciones contribuiría a proteger especialmente a los colectivos más vulnerables, como personas mayores, niños y personas con patologías sensibles al calor, facilitando espacios de ocio y refresco en condiciones adecuadas", han insistido.

En definitiva, el Grupo Municipal Socialista considera que "la adaptación de los servicios públicos a las condiciones climáticas reales supone una respuesta adecuada a las nuevas necesidades de la población porque contribuye a mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos".