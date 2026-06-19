El PSOE de Valladolid reclama a Carnero que "escuche" a comerciantes afectados por la tromba de agua de junio de 2025

Imagen de la tromba de agua en Valladolid en junio de 2025. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VALLADOLID

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha reclamado al alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, que "escuche" a los comerciantes de zonas del centro afectadas por la tromba de agua que cayó en la tarde del 3 de junio de 2025, pues asegura que hace un año solicitaron ayudas y "medidas preventivas" pero "no han recibido respuesta" del equipo de Gobierno.

En un comunicado recogido por Europa Press, el PSOE recuerda la situación que se vivió hace algo más de un año cuando la tromba de agua que llegó a dejar una precipitación acumulada de 17,8 litros por metro cuadrado en una hora, anegó decenas de comercios en la ciudad.

Las zonas comerciales más afectadas por las inundaciones, según señala el PSOE, fueron Portugalete, La Antigua, y las calles Platerías, Juan Mambrilla y Esgueva.

Empresarios y trabajadores se vieron afectados por aquel episodio meteorológico y reclamaron al Ayuntamiento ayudas, ya que "tuvieron que cerrar varios días para acometer tareas de limpieza y reparación de los daños en sus establecimientos" así como medidas preventivas para evitar que se reprodujera una situación similar.

Entre ellas estaban, según el PSOE, "ampliación de la capacidad del alcantarillado de la zona, reforzar la limpieza y mantenimiento de imbornales, mayor coordinación con la Aemet, incluso el corte de tráfico de algunas calles" para evitar que los vehículos, como señala el Grupo Socialista que sucedió hace un año, impulsaran más agua al interior de los comercios a su paso por las balsas que ya había en la calzada.

Transcurrido un año, los socialista aseveran que "la inacción del equipo de gobierno PP-Vox es evidente" pues "no hay ayudas y no ha adoptado las actuaciones necesarias para prevenir los efectos de nuevos episodios de lluvias intensas".

Han añadido que el Consorcio de Compensación de Seguros se ha hecho cargo de algunos daños, "pero no lo cubre todo".

En consecuencia, el Grupo Municipal Socialista ha instado al equipo de gobierno formado por PP y Vox a escuchar las demandas de los comerciantes y mantener una actitud receptiva para adoptar medidas encaminadas a prevenir nuevas inundaciones y, en todo caso, mitigar las secuelas de los efectos de las trombas de agua.