El PSOE de Valladolid reprocha al Ayuntamiento "falta de transparencia" en contratos de mantenimiento de parques

Uno de los parques de Valladolid en el mes de agosto - PSOE VALLADOLID

VALLADOLID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha reprochado la "absoluta falta de transparencia" del equipo de gobierno de PP y Vox del Ayuntamiento de Valladolid sobre el cumplimiento de los contratos de conservación y mantenimiento de los parques y jardines de Valladolid.

Esta situación, según ha señalado la formación en un comunicado recogido por Europa Press, impide conocer si las empresas adjudicatarias disponen del personal obligatorio, si cubren las bajas y excedencias y si el Consistorio está sancionando los posibles incumplimientos.

El concejal socialista Luis Vélez ha aseverado que el "silencio" del equipo de gobierno no es una cuestión administrativa menor, sino una de las claves que explican el "mal estado generalizado" de los jardines y zonas verdes de la ciudad.

La formación ha recordado que sus concejales plantearon estas cuestiones en la Comisión de Urbanismo celebrada el 13 de enero de 2026 y, casi siete meses después, a comienzos de agosto, la Concejalía de Medio Ambiente no ha ofrecido una respuesta concreta.

El PSOE ha advertido también de que esta "opacidad" resulta "especialmente grave" porque las preguntas afectan directamente a los medios humanos destinados a conservar las zonas verdes de la capital vallisoletana.

En relación con esto, ha explicado que los contratos establecen plantillas mínimas de obligado cumplimiento y exigen que las empresas cubran las excedencias, las bajas médicas de larga duración y cualquier otra situación laboral para mantener siempre el número de trabajadores fijado.

En los contratos correspondientes a las zonas Centro y Norte se establece un mínimo de 35 y 34 empleados, respectivamente, mientras que para las zonas Sur y Este se fija una plantilla mínima de 51 trabajadores.

Sin embargo, el Grupo Municipal Socialista ha mencionado que ha recibido informaciones sobre empresas que podrían estar prestando el servicio con menos personal del exigido, sin que el equipo de gobierno haya aclarado qué comprobaciones ha realizado ni qué medidas ha adoptado.

Vélez ha señalado que un incumplimiento contractual perjudica "los intereses públicos", deteriora el servicio que recibe la ciudadanía y "castiga" a los empleados, que sufren una "sobrecarga de trabajo" y no pueden atender adecuadamente todas las zonas que tienen encomendadas.

El PSOE considera "inadmisible" que ninguna de sus preguntas haya sido contestada y ha acusado al equipo de gobierno de "esconder información esencial" para evaluar el funcionamiento de un servicio público.

La formación ha mencionado que esta actitud se ha producido, además, después de que las reclamaciones ciudadanas relacionadas con el mal estado de los parques y jardines aumentaran un 40 por ciento durante 2025.

A ello se suma la decisión del equipo de gobierno de plantear la desaparición de 23 plazas de peón jardinero de la plantilla municipal, denunciada también por el PSOE el 12 de febrero, en un momento en el que la superficie verde de Valladolid exige "más recursos, más planificación y una mayor capacidad de control sobre las contratas".