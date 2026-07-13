PSOE ve en los anuncios de Pollán "las capitulaciones de Mañueco" y Ceña exige "prioridad para Soria"

VALLADOLID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en la Comisión de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, María del Carmen Iglesias, ha definido los anuncios del vicepresidente primero y consejero del ramo, Carlos Pollán, de Vox, como "las capitulaciones del señor Mañueco" al partido de Santiago Abascal en su objetivo de alcanzar un pacto de gobierno en Castilla y León.

La socialista se ha confesado "escandalizada" ante la "crudeza" de las afirmaciones de Carlos Pollán cuando en su primera intervención ha rechazado la capacidad de acoger en Castilla y León a más menores migrantes no acompañados con el argumento de que uno solo más ya desborda la capacidad de acogida de la Comunidad Autónoma.

"No tengo palabras para calificar esa afirmación", ha lamentado la socialista para quien esa declaración es una muestra de que el rechazo de la Junta de Castilla y León a acoger a más menores migrantes es ideológico y no un problema de financiación, de recursos o de plazas.

"A nadie le ha podido sorprender", ha respondido Pollán que se ha preguntado "dónde va a meter Castilla y León" a 833 nuevos menores no acompañados tras lo que ha discrepado con la procuradora socialista sobre la existencia de un efecto llamada que, para el de Vox, "se explica por sí sólo" pero que la segunda ha negado: "No hay estafa ni hay invasión".

En el turno de dúplica, Pollán ha vuelto a recordar que en Extremadura se ha detectado que un 18 por ciento de los menores migrantes no acompañados tienen familia en España tras lo que se ha preguntado: "¿Por qué se tienen que hacer cargo las comunidades autónomas si tienen familia directa en España?".

El vicepresidente ha asegurado que incidirá en este "detalle" para "buscar solución" desde la premisa de que el dinero de los ciudadanos de Castilla y León no se debe destinar a cuestiones que estén basadas en ilegalidades, como "destinar dinero a menores cuando no son menores o cuando tienen familiares dentro del territorio español".

Por otro lado, procuradora la socialista ha ironizado sobre la ausencia de "grandes novedades" en los objetivos de legislatura de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales y ha reprochado a Pollán que haya dedicado una hora a leer el pacto de Gobierno PP-Vox.

Iglesias ha advertido de las consecuencias de "trocear" y "desguazar" las competencias de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y ha advertido de que la dispersión llevará a una "implosión" del sistema de servicios sociales y a una vuelta al modelo de los años 80 en un seguidismo de Vox "de las políticas libertarias de la motosierra de Milei en Argentina".

Por último, ha lamentado la ausencia de medidas concretas sobre adicciones o sobre juventud o infancia, que sólo se han limitado, ha reprochado, a pedir pruebas de edad a los menores migrantes "para echarlos de España".

Por su parte, el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha considerado "bastante decepcionante" la comparecencia de Carlos Pollán al que ha afeado que haya realizado "básicamente" el mismo discurso que su antecesor, Juan García-Gallardo, hace cuatro años y de haberse centrado en la prioridad nacional sin abordar problemas reales como la desigualdad territorial.

Ángel Ceña ha pedido a Pollán que sustituya ese concepto por "prioridad para Soria", ha ironizado sobre el resultado de las políticas de natalidad puestas en marcha por la Junta y ha recordado que 16.000 de los 90.000 habitantes de la provincia soriana no han nacido en España.

"Sin ellos ahora mismo los servicios en la ciudad y en la provincia no se podrían prestar (...) necesitamos levantar la provincia de Soria con nuevos pobladores, si no aceptamos nuevos pobladores la provincia no tiene futuro", ha zanjado Ceña que ha puesto como ejemplo el caso del colegio de Berlanga de Duero donde la mitad de los alumnos son hijos de inmigrantes.

La procuradora del PP Elena Bollo de Miguel ha defendido el programa de legislatura de Carlos Pollán en el que ve un "reflejo" del "amplio y detallado" acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Vox con garantía de estabilidad para cuatro años en los que la Junta buscará superar los "grandes avances" conseguidos por los anteriores gobiernos de Alfonso Fernández Mañueco.

La 'popular' ha destacado las medidas de racionalización y de simplificación de los procedimientos administrativos para mejorar el funcionamiento de la Administración y mejorar el gasto ineficiente, "algo a lo que deberíamos aspirar todos los ciudadanos de Castilla y León", ha aconsejado.

Del mismo modo, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox y portavoz en esta Comisión, David Hierro, ha calificado las medidas propuestas por Pollán "de sentido común" y ha puesto el ejemplo concreto de las ayudas las destinadas al acceso a la vivienda que, según sus datos, están beneficiando 2,63 veces más a los ciudadanos extranjeros que a los españoles.

"Les reto a que digan ustedes hoy aquí que no hay españoles que están en una situación que sea necesaria ayudarlos para que puedan tener un acceso al alquiler por delante de la población extranjera", ha zanjado el portavoz de Vox.