PSOE ve "una gran mentira" la comparecencia de Blanco y afirma que las cuentas "dejan clara la deslealtad" con CyL

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La procuradora socialista Soraya Blázquez ha asegurado que la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha defendido este martes en su comparecencia en las Cortes un proyecto de Presupuestos para 2026 que es "propaganda pura y dura, una gran mentira y deja clara la deslealtad con los castellanoleoneses".

Unas cuentas que han "nacido tocadas de muerte" porque son "ilegales", ha remarcado la socialista durante la atención a los medios por parte de los grupos parlamentarios tras la comparecencia de la consejera en la Comisión de Economía y Hacienda, en la que ha señalado que el presupuesto de la Junta se sostiene "gracias al dinero que llega del Gobierno, porque cuatro de cada cindo euros provienen de la financiación estatal y europea".

Para la representante socialista, el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha adoptado una postura de "completa irresponsabilidad" al rechazar la condonación de la deuda e impedir así la realización de inversiones y gasto social en la Comunidad y ha remarcado que las cuentas elaboradas por Mañueco "responden únicamente a la orden dada por Feijóo".

Asimismo, ha acusado al Ejecutivo autonómico de "incumplir" el copago al desobedecer una sentencia del Tribunal Supremo y "negarse" a actuar de oficio para devolver el dinero a los dependientes.

"Esa es la manera de actuar de este gobierno de Mañueco", ha lamentado tras exponer que con las políticas de la Administración autonómica la pobreza severa infantil se ha "disparado". "Son más de 47.000 menores que viven con menos de 645 euros", ha remarcado.

Blázquez también ha acusado al gobierno de Mañueco de ser "cómplice de los negacionistas de la violencia de género" y aportar "cero patatero" a la lucha contra la violencia de genero cuyo presupuesto proviene del gobierno de España y de los fondos europeo, y denunció el reemplazo de personal cualificado por otro más barato en los centros de menores

Por último, ha acusado a la Junta de "negarse" a elaborar una ley LGTBI y convertir a Castilla y León en la única comunidad que no cuenta con una legislación para proteger y garantizar los derechos de las personas del colectivo.

"ALISAR EL GURRUÑO"

Por su parte, el procurador del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León Francisco Igea ha destacado la importancia de esta comparecencia porque Blanco es la personas que "va a decidir si se alisa el gurruño o no, si se van a admitir las presiones de Vox o no" para sacar adelante las cuentas --en referencia a una posible negociación entre los partidos para su aprobación después de que Mañueco arrugara un papel con las propuestas de Vox para pactarlos en 2025--.

Precisamente, ha señalado que en las partidas presupuestarias hay algunos "guiños" a los de Santiago Abascal. "Vamos a ver hasta dónde llegan esos guiños y esto lo tiene que aclarar la consejera", ha incidido.

Por lo demás, ha indicado que en las cuentas aparecen algunas cosas que se han repetido con las políticas de los bonos, cosas que ya se sabe que "no funcionan", ya que hay menos nacimientos que en 2019, tenemos menos, por lo que son "políticas fracasadas".

"BRINDIS AL SOL"

En los mismos términos se ha expresado el procurador Juan Antonio Palomar Sicilita de UPL-SORIA ¡YA!, quien ha lamentado que estas cuentas sean un "brindis al sol, un escaparate electoral y titulares para los medios de comunicación".

Esto, ha remarcado, en la medida en que los presupuestos contemplan partidas en Familia e Igualdad de Oportunidades por 1.524 millones de euros, pero del total unos 694 millones "no están provincializados". "No sabemos dónde van a parar, no sabemos qué provincias van gestionar estos presupuestos y cuándo va a recibir cada provincia", ha criticado.

Por todo ello, ha lamentado que las provincias pequeñas son las que menos dinero reciben, un punto en el que ha acusado a la Junta de presumir de cooperación con ayuntamientos y diputaciones pero "no explica" cuánto dinero se queda sin gastar.

"Además hay partidas que desaparecen sin explicación y otras que no se sabe realmente a dónde van", ha remarcado. "Para nosotros estos presupuestos no dan confianza porque no basta con anunciar cifras si luego no se van a ejecutar los proyectos", ha concluido.

VOX PIDE "PRIORIDADES Y NO PROPAGANDA"

Para expresar la postura del Grupo Parlamentario Vox ha atendido a los medios la procuradora María Luisa Calvo Enríquez, quien ha reclamado a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades que se publique al detalle por programas y beneficiarios y que se separen con nitidez las ayudas de emergencia para residentes con arraigo de cualquier otra línea que en la práctica esté "alimentando un efecto llamada que nuestro sistema no puede absorber".

"Desde nuestro grupo no pedimos propaganda, pedimos prioridades y pedimos datos", ha subrayado Calvo Enríquez, al tiempo que ha asegurado que la ley de violencia de género "no ha servido para proteger de manera real a las víctimas".

A este respecto, ha subrayado que las familias de Castilla y León "necesitan protección efectiva, no marcos ideológicos. Menos postureo y más recursos tangibles", razón por la que ha explicado que su grupo va a exigir en estas cuentas que "se mida lo que funciona y se suprima el gasto ideológico sin retorno".

"Este presupuesto debe bajar a tierra donde se juega el bienestar de nuestras familias. Queremos dependencia atendida a tiempo y con objetivos de resolución", ha ahondado, para después reclamar "menos eslóganes y más resultados. Menos chiringuitos y más manos que cuidan".

"CASTILLA Y LEÓN AVANZA"

Por último, ha intervenido la procuradora Noemí Rojo Sahagún Portavoz Popular en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, quien ha defendido que estas cuentas superan los 1.524 millones, lo que supone un 41 por ciento más que el inicio de la legislatura.

Se trata, ha destacado, de un crecimiento que "no es casual y no es solamente una cifra, sino que es una apuesta real y tangible por las familias, por las personas y por la igualdad de oportunidades aquí en Castilla y León".

En este sentido, ha hecho énfasis en la "apuesta histórica" de las cuentas por las familias, porque por primera vez en este presupuesto se destina directamente a las familias 179 millones, prácticamente un 85 por ciento más que al inicio de la legislatura.

Esta cifr demuestra que Castilla y León "cree en las familias y en su papel como motor de futuro de la tierra", ha sostenido la procuradora 'popular', para después referirse a ayudas como el Bono Concilia o el Bono Nacimiento que refuerzan el apoyo integral a las familias.

Y es que los datos y toda la información que ha trasladado la consejera, ha añadido, demuestran que para el Ejecutivo que lidera Fernández Mañueco "la igualdad no se defiende con eslóganes, sino que se defiende con recursos, con programas y con compromiso".

"Todo lo contrario", precisamente a lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez, ha criticado, que ha reducido en un 25 por ciento la aportación estatal que tiene que realizar al programa por responsables.

En resumidas cuentas, la 'popular' ha destacado que estos presupuestos demuestran que Castilla y León "avanza con hechos y no con palabras, porque mientras otros hacen ruido, el gobierno de Mañueco da resultados y más oportunidades".