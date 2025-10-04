PSOE acusa al PP de estar "en contra de los derechos humanos" pese al "genocidio" en Gaza

Concentración en solidaridad con el pueblo palestino convocada este sábado por el PSOE de León. - PSOE DE LEÓN

LEÓN 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaría del PSOECyL y viceportavoz en las Cortes de Castilla y León, Nuria Rubio, ha acusado al Partido Popular de estar "desconectado de la ciudadanía" y "en contra de los derechos humanos" pese al "genocidio" que se desarrolla en la Franja de Gaza.

En el marco de la concentración en solidaridad con el pueblo palestino convocada este sábado por el PSOE de León, Rubio ha subrayado que su formación "defiende la paz y la justicia" y "condena el genocio" en la Franja de Gaza mientras el PP en la Comunidad está "desconectado del pueblo".

"Es imposible no empatizar con lo que está sucediendo, es imposible, no revolverse viendo las imágenes del sufrimiento de los civiles, especialmente de los niños y niñas", ha manifestado, para tildar de "totalmente incomprensible que el PP esté en contra de los derechos humanos." Para Rubio, esta formación está "totalmente desconectado de la ciudadanía, incluso de sus propios votantes".

En este sentido, ha recordado que los 'populares' y Vox votaron en el pasado Pleno de las Cortes de Castilla y León en contra de la "condena de forma rotunda del genocidio", a iniciativa del PSOE.

"Partido Popular y Vox votaron en contra, están en contra de los derechos humanos. Nunca los hemos visto tan alejados de toda la ciudadanía", ha insistido Rubio al respecto, para lamentar que el presidente de la Junta y del PP, Alfonso Fernández Mañueco, está "escondido" como ha estado "con la tragedia de los incendios y como siguen escondiéndose ante sus casos de corrupción."

En este contexto, la vicesecretaria del PSOE de Castilla y León ha recordado que este lunes, 6 de octubre, empieza el juicio de la trama eólica. "Nuevamente van a empezar a hablar los testigos y no sabemos dónde está el señor Mañueco. Nunca hemos visto a nadie tan desconectado del pueblo", ha sentenciado Rubio.