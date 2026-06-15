PSOE y VTLP consideran que la restauración del Monumento al Cine se aborda con retraso

Concejales del PSOE junto a representantes de la Asociación Vecinal de La Rubia. - PSOE

VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales Socialista y de VTLP en el Ayuntamiento de Valladolid han criticado este lunes la gestión por parte del equipo de Gobierno de las obras de restauración del conocido como Monumento al Cine, que se han licitado en Junta de Gobierno, y que, según los socialistas, se podrían haber puesto en marcha "hace más de un año" y según VTLP, hace dos años.

La concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal ha informado este lunes de la aprobación del expediente de contratación de estas obras tras un "largo" proceso que asegura que ha sido necesario llevar a cabo para garantizar en términos "técnicos y jurídicos" la restauración, ya que ha defendido que resultaba necesario contactar con los descendientes del artista, Dennis Oppenheim --fallecido en 2011--, para respetar la propiedad intelectual y "moral" de la obra.

El Grupo Municipal Socialista ha calificado de "pésima" la gestión de esta actuación por parte del equipo de Gobierno, porque han defendido que ya en mayo de 2024 el PSOE presentó en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid "una moción para el impulso en el mantenimiento y la conservación de las obras artísticas de la ciudad", entre las que aseguran que se incluía 'Stage set for a film', el título de la escultura que protagoniza el Monumento al Cine, ubicado en una de las glorietas del paseo de Zorrilla, a la altura de La Rubia.

En el Concejo Abierto celebrado el 27 de diciembre de 2024 en el LAVA, según el PSOE, la concejala de Educación y Cultura comentó la dificultad que presentaba afrontar la reparación del monumento por "problemas legales para resguardar y proteger los derechos de los herederos, ya que el autor murió hace más de 10 años".

Sin embargo, han aseverado que la Asociación Vecinal La Rubia localizó en Internet a la "responsable del cuidado y custodia de la obra de este artista", Amy V. Oppenheim, a quien escribieron en marzo de 2025 y obtuvieron una rápida respuesta en la que aseguraba que daba autorización a la restauración "del magnífico monumento al cine".

Además, la familiar del artista se mostraba "disponible para cualquier información sobre los materiales y métodos que soliciten los especialistas de la Universidad y los técnicos del Área de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid".

En consecuencia, continúa el PSOE en su comunicado, la Asociación de Vecinos "se dirigió en marzo de 2025 al Ayuntamiento con humildad, pero también con firmeza, para que actúe consecuentemente en la conservación de esta obra".

"Han pasado quince meses", ha continuado el Grupo Socialista, en los que afirman que "el deterioro ha avanzado por la falta de receptividad y por la dejadez de PP y Vox" y ahora se anuncia la licitación del contrato de servicios para la rehabilitación con un presupuesto de 43.473 euros.

VTLP

Por su parte, el Grupo de VTLP, aunque ha "valorado" la licitación de la restauración del monumento, también ha criticado que llega "con más de dos años de retraso" con respecto a las gestiones iniciadas por la Asociación Vecinal la Rubia para recuperar esta pieza emblemática de la ciudad.

"Han tenido que pasar más de dos años desde que los vecinos y vecinas hicieron el trabajo que correspondía al Ayuntamiento para que por fin se apruebe la licitación de la restauración. Estamos ante otro ejemplo de un equipo de gobierno que gestiona tarde, mal y siempre a remolque de la ciudadanía", ha señalado la portavoz del grupo de la plataforma de izquierdas, Rocío Anguita.

La portavoz de VTLP ha criticado además la actitud de la Concejalía de Cultura durante todo este proceso pues afirma que los vecinos "estuvieron meses intentando ser recibidos por la concejala para abordar una cuestión que afectaba al patrimonio cultural de la ciudad".

"Ni siquiera una actuación sencilla y de escaso coste económico ha sido capaz de gestionarse con agilidad", ha lamentado, pues ha defendido que el equipo de Gobierno anunció en su momento que el monumento "estaría restaurado para la celebración de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), "un compromiso que no se cumplió" y esperan ahora que "llegue a tiempo" de la número 71, que se celebrará este mes de octubre.

RESPUESTA DE IRENE CARVAJAL

La concejal Irene Carvajal ha defendido, en una respuesta a las críticas de la oposición remitida a los medios de comunicación, que "nada más iniciar el mandato" su área inició esta actuación con un "estudio jurisprudencial de los pasos a dar para la recuperación de ese patrimonio histórico de la ciudad.

En el caso del Monumento al Cine, ha afirmado que el Ayuntamiento contactó con la familia de Oppenheim a través de la familia del también escultor, el vallisoletano Cristóbal Gabarrón. Ha sido, ha incidido, "un largo proceso" para concluir con la restauración de la obra después del próximo verano.

Sin embargo, Carvajal ha defendido que la actuación no se ha llevado a cabo por que haya "influido" la Asociación vecinal de La Rubia ni por parte del "equipo de gobierno anterior de Partido Socialista y Valladolid Toma la Palabra", que ha recalcado que "no tenían ninguna partida presupuestaria para la recuperación de la obra escultórica y de nuestro patrimonio histórico-artístico".