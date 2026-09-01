El PSOE de Zamora convoca primarias para elegir al candidato a la Alcaldía de la ciudad

ZAMORA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Zamora ha aprobado este martes su calendario de primarias para elegir al candidato a la Alcaldía de la capital de la provincia. Los estatutos han llevado a los socialistas a convocar este proceso, aunque la expectativa es que el actual teniente de alcalde del municipio, David Gago, sea elegido sin rival y pueda iniciar la carrera hacia los comicios de mayo de 2027.

En todo caso, según ha explicado el secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, la normativa interna de los socialistas señala que ha de abrirse esta ventana en los municipios de más de 20.000 habitantes para que "cualquier afiliado que quiera tenga la oportunidad" de concurrir.

En base a esto, Gago y los posibles aspirantes a competir con él en el camino para ser candidatos del PSOE de Zamora a la Alcaldía podrán postularse para ello entre el 4 y el 7 de septiembre. Si ese último día del plazo no hay más nombres sobre la mesa, el actual teniente de alcalde sería elegido ya como cabeza de lista.

Si hay más opciones, se abriría un periodo del 9 al 16 de septiembre para presentar avales y se organizaría una votación para el día 26.

En lo que tiene que ver con el resto de las listas, Fagúndez ha aclarado que el partido ya tiene casi cerrados los cabezas de lista para los municipios de más de 1.000 habitantes. Sin ir más lejos, en Benavente y en Toro ya había trascendido que Patricia Martín y Carlos Rodríguez, respectivamente, serán los candidatos.

Por otro lado, Fagúndez ha revelado que el día 12 de septiembre el PSOE de Zamora abrirá formalmente el curso político con la tradicional Fiesta de la Rosa. En esta ocasión, será en Fuentes de Ropel y con la presencia confirmada del secretario autonómico del partido, Carlos Martínez.