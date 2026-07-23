PSOECyL ofrece "prestar" al PP su propuesta de financiación, le invita a negociar y ve "margen de maniobra" en el CPFF

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha invitado al PP y al Gobierno autonómico a sentarse a negociar una propuesta de modelo de financiación, ha ofrecido incluso "prestar" la de los socialista para que la hagan suya y confía en que la postura del Gobierno "no sea inamovible", por lo que habría "margen de maniobra" en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista para el día 29.

De la Rosa, en una rueda de prensa en la sede autonómica del PSOE para hablar sobre sanidad, ha insistido en que el PP no ha hecho pública su propuesta y ha rechazado que los socialistas no hayan expresado su postura, cuando desde hace seis meses, cuando se conoció el borrador, la han calificado de "insuficiente" e "injusta".

Dicho esto, el secretario de Organización socialista ha expresado confianza en que el ministro de Hacienda, Arcadi España, atienda "al menos" una parte del planteamiento del PSOE de Castilla y León que le han hecho llegar porque considera que se trata de llegar a acuerdos, en los que siempre hay cuestiones en las que ceder "para poder sumar".

"Carlos Martínez ha estado en conversaciones personales con él, por lo tanto yo confío que la posición del gobierno no sea inamovible, haya margen de maniobra", ha añadido Daniel de la Rosa, quien cree que hay comunidades que pueden ser "más o menos afines" a su planteamiento, como Cataluña o Andalucía, ya que "se multiplica por cuatro" el peso de criterios como el envejecimiento, la despoblación o la dispersión a la hora de calcular la financiación autonómica.

De la Rosa, quien ha aclarado que no conoce el resultado de las conversaciones con el ministro pero espera algún "síntoma" el día 29 de julio, ha reiterado su invitación al PP para acordar una propuesta o que, al menos, la tengan en cuenta y trasladen un planteamiento en el CPFF que, "si no es el mismo" sea "similar" en defensa de los intereses de Castilla y León.

NEGOCIACIÓN FUNDAMENTAL

El secretario de Organización del PSOECyL ha apuntado que la negociación del día 29 es "importantísima, trascendental, fundamental" y considera que lo que no puede hacer en la reunión el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, es "sentarse en el Consejo, boicotear la reunión e ir solamente con un argumento, el no por el no".

Por el contrario, ha afirmado que si se quiere tener "credibilidad" como Gobierno autonómico en el debate sobre el modelo de financiación hay que "ir con una alternativa" y, a pesar de que el PP dice que la tiene, no se conoce , "no la han explicado, no la han informado, no se ha hecho pública".

"Estamos dispuestos a sentarnos los pocos días que quedan con el señor Carriedo, con quien haga falta, con quien diga Mañueco, para consensuar una propuesta que llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha aseverado De la Rosa, quien ha añadido que, si no tienen ninguna propuesta "y solamente es un brindis al sol" les prestan la suya para que la hagan "propia" y la "defiendan" porque está basada en lo que consideramos "más relevante" desde el punto de vista de las necesidades de la Comunidad.

"No es una hoja volandera de PowerPoint, es un modelo explicado, definido, didáctico en el que poder apoyarse y en el que poder seguir desarrollando las fórmulas que puedan satisfacer no solo a Castilla y León, sino a muchas comunidades como nosotros comparten estos mismos problemas", ha apuntado.