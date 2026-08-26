El PSOECyL propone la gratuidad en todo el itinerario universitario y pide que este curso sea "de rectificar políticas"

El portavoz socialista de Educación en las Cortes, Javier García, y el portavoz adjunto del Grupo, Iñaki García, en la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla y León propondrá en las Cortes la gratuidad de todo el itinerario universitario y la compensación en horas de las tutorías y ha pedido que este curso escolar sea el del "cambio" y de "rectificar políticas".

Así lo han señalado el portavoz adjunto del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Iñaki García, y el secretario de Educación en el parlamento autonómico, Javier García, quienes han repasado la política educativa de la Junta.

En este marco, Iñaki García ha vuelto a criticar la forma en la que la medida "estrella" de campaña electoral del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de la gratuidad de la primera matrícula universitaria, que ha afirmado que se presenta como subvención en concurrencia competitiva, todo ello después de que se rechazara la propuesta socialista de que la primera matrícula fuese gratis y se tachó de medida "populista".

"Lo que tiene no creer en las cosas es que los meses pasan rápido, el calendario pasa deprisa y te ves en medio del verano y no sabes cómo plantear la gratuidad de esa primera matrícula", ha asegurado García, quien ha afirmado que esta "subvención" no da certidumbre y cuando el PP hablaba de "certezas" ahora se generan dudas sobre cuándo se va a cobrar y cómo, lo que sería como decir a las familias que paguen los colegios mayores o los comedores universitarios en junio, que es cuando se prevé que se cobre.

A su juicio, la filosofía de la medida no es esa, sino garantizar a los estudiantes que provienen de Castilla y León la matrícula gratis y no una subvención.

Además, ha anunciado que los socialistas presentarán una iniciativa parlamentaria para que la gratuidad se extienda paulatinamente al resto de grados y se tramite como una exención y luego la Junta "haga cuentas".

Iñaki García ha planteado esta gratuidad en todo el itinerario académico ligado al rendimiento académico y éste vinculado también a la dificultad de la carrera que se estudie como se hace en algunas becas. "Queremos fomentar el derecho a quedarse, no queremos ser exportadores de talento", ha agregado.

Por otro lado, en materia universitaria, el portavoz adjunto del PSOE ha advertido de que estarán "vigilantes" para que las inversiones anunciadas por Alfonso Fernández Mañueco en los distintos campus se plasmen en realidad y para que promesas que se hicieron "como un brindis al sol" se cumplan, al igual que se haga "de forma rigurosa" la implantación de los nuevos títulos universitarios como Medicina, Farmacia y Biotecnología o Veterinaria.

CURSO DE "CAMBIO"

Por otra parte, en materia de educación no universitaria, Javier García ha agradecido el tono de la consejera de Educación, María Pardo, durante su comparecencia en las Cortes para presentar los compromisos de legislatura, pero ha incidido en que en ella puso de manifiesto los "debes" que tiene su departamento y, "sin pretenderlo", en sus propuestas se veía que "heredaba consejería con muchas asignaturas pendientes para el sistema educativo".

Así, considera que arranca un curso que considera que tiene que ser "de cambio", de "rectificar" políticas educativas en la Comunidad. "Se ha roto el mantra de somos los mejores", ha apuntado García, quien considera que la consejera "ha visibilizado" las carencias y ahora "toca pasar de las palabras a la acción, con medidas tangibles, presupuesto" y fechas concretas.

Javier García ha adelantado que el PSOE presentará varias iniciativas parlamentarias, la primera de ellas dirigida a que se reconozca al menos tres horas de dedicación exclusiva a los tutores al igual que tienen la jefatura de departamento y no sólo el reconocimiento económico, que también, como figura en el preacuerdo con tres de los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Educación.

A este respecto, aunque se ha congratulado del acuerdo que supone el reconocimiento de la tutoría y la reducción de horas para mayores de 55 años considera que carece del consenso que debería tener porque no estaban todos sindicatos, por lo que lo ve "insuficiente".

Además, los socialistas pedirán en las Cortes la creación del prospector de prácticas en Formación Profesional, que es el que intermedia entre el tejido productivo y los centros educativos, y reclamarán mediante una iniciativa parlamentaria que se concrete el plan de climatización de centros educativos para ver cuáles estarán listos en la próxima primavera y no encontrarse la "situación lamentable" de este verano.

Por otro lado, ha reclamado medidas como la reducción de la burocracia para contribuir a la salud mental del profesorado no sólo mediante la creación de una Dirección General de Bienestar Educativo, ya que se requieren más medidas.

Finalmente, ha rechazado el argumento "enlatado" del PP sobre el supuesto "peligro" de desaparición de la gratuidad de la educación de cero a tres años que sustentan en la reducción de ratio de alumno por educador, una demanda "histórica" que no tiene por qué perjudicar cuando se puede cubrir con los impuestos que el Gobierno de la Comunidad ha bonificado como el de Sucesiones y Donaciones o el dinero que percibe Castilla y León para la implantación de esta etapa.