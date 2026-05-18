Publicada la declaración como desierta de la licitación de la obra de la Ciudad de la Justicia, en Valladolid

Archivo - Diseño de la Ciudad de la Justicia de Valladolid. - MINISTERIO DE JUSTICIA - Archivo

VALLADOLID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Estado de Justicia ha publicado este lunes en la Plataforma de Contratación del Sector Público la declaración como desierto del proceso de licitación de las Obras de la nueva Ciudad de la Justicia de Valladolid, a la que sólo se había presentado una oferta, de la UTE Vilor Infraestructuras-Vilor Instalaciones.

Según figura en la declaración de 'desierto', se declara desierta la licitación correspondiente al contrato de obras de la nueva sede unificada de las instituciones judiciales de Valladolid, que se inició el pasado 20 de marzo, con un presupuesto de ejecución de 42.070.605,02 euros, impuestos incluidos.

El plazo de presentación de ofertas concluyó el 29 de abril y sólo se presentó una propuesta, la de la UTE Vilor Infraestructuras-Vilor Instalaciones.

Consta en el expediente que, reunida la mesa de contratación de la Secretaría de Estado de Justicia, se solicitó a la unidad proponente que emita un informe técnico relativo a la valoración de las ofertas, de acuerdo con los criterios de adjudicación previstos.

Se recordaba que, en aplicación de la LCSP, a los efectos de la elaboración del correspondiente informe, la unidad proponente debe comprobar que los licitadores no han incluido en su oferta técnica criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas.