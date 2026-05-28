Publicado el calendario escolar del curso 2026-2027 que comenzará el miércoles 9 de septiembre en Infantil y Primaria

Archivo - Imagen de archivo de un centro escolar de Castilla y León - JCYL - Archivo

VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica en su edición de este jueves, 28 de mayo, el calendario escolar del curso 2026-2027 que comenzará el 9 miércoles de septiembre para Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial.

Posteriormente, el martes 15 comenzarán los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, excepto el alumnado que se encuentra escolarizado en centros de Educación Primaria, Bachillerato ordinario y nocturno, todos los de ciclos formativos de Formación Profesional en modalidad presencial (excepto los de segundo curso de Grado Superior) y los del segundo curso de Artes Plásticas y Diseño.

Al igual que ha ocurrido en los cursos precedentes, los centros que impartan segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial realizarán jornada continua de cuatro horas en horario matinal durante el mes de septiembre y el mes de junio de 2027.

En el encuentro con los sindicatos el pasado 29 de abril los representantes de la Consejería aseguraron que la Administración educativa se hará cargo de la atención de los menores durante la reducción de la hora lectiva en junio y septiembre "con la opción del comedor escolar para todos los que lo deseen", precisó entonces la Consejería de Educación.

Por su parte, el alumnado de grado de medio y de primer curso grado superior de Artes Plásticas y Diseño empezará el martes 22 de septiembre, así como los estudiantes de Bachillerato en régimen a distancia, los de las aulas de Educación de Personas Adultas, los matriculados en ESO para personas adultas a distancia impartida en los institutos de Educación Secundaria y los alumnos de FP de grado medio y superior a distancia.

Finalmente, el jueves 1 de octubre iniciará las clases el alumnado de las enseñanzas artísticas superiores, las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza y las enseñanzas deportivas, y el lunes 5 de octubre lo hará el de enseñanzas de idiomas.

FIN DE CURSO

Por su parte, los primeros alumnos en terminar el curso serán los matriculados de segundo de Bachillerato en regímenes ordinario y nocturno y los de Bachillerato en régimen a distancia, el viernes 21 de mayo.

También finalizará en esa fecha el alumnado de los segundos cursos de grado superior de FP, que vaya a realizar la Prueba de Acceso a la Universidad, y el de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño y los ciclos de grado superior en modalidad semipresencial y virtual, así como el sexto curso de enseñanzas profesionales de Música y Danza y las enseñanzas deportivas.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas acabarán el viernes 28 de mayo y el jueves 17 de junio lo hará el alumnado de primero de Bachillerato ordinario y nocturno, todos los de ciclos formativos de Formación Profesional, grado medio de Artes Plásticas y Diseño y el resto de los alumnos de enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza. Por último, el jueves 24 de junio terminará el resto de los estudiantes de la Comunidad.

En el caso del periodo vacacional, el descanso de Navidad se iniciará al término de las actividades del martes 22 de diciembre mientras que las actividades lectivas comenzarán el lunes 11 de enero --en concreto las vacaciones abarcarán del miércoles 23 de diciembre al domingo 10 de enero, ambos inclusive--.

Por su parte, las vacaciones de Semana Santa se iniciarán al término de las actividades del viernes 19 de marzo mientras que las actividades lectivas comenzarán el miércoles 31 de marzo --esto supone que las vacaciones tendrán lugar desde el sábado 20 de marzo hasta martes día 30, ambos incluidos--.

Además de los festivos recogidos en el calendario laboral de la Comunidad, y de los dos días asignados a las fiestas de carácter local acordados para cada municipio, tendrán la consideración de días no lectivos el viernes 30 de octubre -Día del docente-, y los días 8 y 9 de febrero -Fiestas de Carnaval-.

Según consta en el calendario escolar publicado este jueves en el Bocyl, en 2026 serán días festivos el lunes 12 de octubre, el lunes 2 de noviembre y los días 7 y 8 de diciembre --lunes y martes--.

Por su parte, los centros docentes que impartan enseñanzas no universitarias en Castilla y León comenzarán las actividades escolares del curso 2026-2027 con carácter general el 1 de septiembre y las finalizarán el 30 de junio.

Este calendario escolar recoge también las pruebas extraordinarias correspondientes al curso 2025-2026, que se realizarán hasta el 4 de septiembre para el alumnado de enseñanza Secundaria para personas adultas del segundo cuatrimestre o de todo el curso escolar.

En cuanto a las pruebas extraordinarias y segunda sesión de evaluación final de ciclos formativos correspondientes al próximo curso se celebrarán entre el 4 y el 10 de febrero de 2027 para el alumnado de enseñanza Secundaria para personas adultas del primer cuatrimestre.

Por su parte, entre el 16 y el 22 de junio de 2027 se celebrarán las pruebas extraordinarias para el alumnado de enseñanza Secundaria para personas adultas del segundo cuatrimestre o de todo el curso escolar; las pruebas extraordinarias para el alumnado de segundo curso de Bachillerato en régimen ordinario y las pruebas extraordinarias para el alumnado de segundo curso de Bachillerato en régimen nocturno que cursen según el modelo B.

Y entre el 23 y el 29 de junio de 2027 se celebrarán las pruebas extraordinarias para el alumnado de primer curso de Bachillerato en régimen ordinario y las pruebas extraordinarias para el alumnado de primer curso de Bachillerato en régimen nocturno que cursen según el modelo B además de las pruebas extraordinarias para el alumnado que curse el primer o el segundo bloque del modelo A del régimen nocturno de bachillerato.

Por último, las pruebas extraordinarias para el alumnado de enseñanzas de idiomas se realizarán preferentemente en la primera quincena de septiembre y las pruebas extraordinarias para el alumnado de enseñanzas elementales y profesionales de música y danza se realizarán hasta el 4 de septiembre, excepto para el alumnado que las hubiera realizado en junio de 2026.