Publicado el Decreto de disolución anticipada de las Cortes y de convocatoria de elecciones autonómicas el 15 de marzo

VALLADOLID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica en su edición de este martes, 20 de enero, el Decreto rubricado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por el que se disuelven las Cortes de Castilla y León y se convocan elecciones autonómicas que tendrán lugar el domingo 15 de marzo.

El Decreto, firmado ayer por el jefe del Ejecutivo de Castilla y León tras haberse agotado de manera ordinaria la XI Legislatura, ha entrado en vigor este mismo martes, 20 de enero, con su publicación en el BOCyL.

El Boletín Oficial de Castilla y León también publica la Orden de la Consejería de la Presidencia por la que se da publicidad al modelo de solicitud de voto en el procedimiento para el ejercicio del derecho de sufragio de modo accesible en las elecciones a las personas con discapacidad visual.

La campaña electoral tendrá una duración de 15 días y comenzará a las 00.00 horas del viernes 27 de febrero para concluir a las 24.00 horas del 13 de marzo.

En aplicación de lo establecido en el Estatuto de Autonomía y en la Ley Electoral de Castilla y León, las Cortes de la XII Legislatura estarán formadas por ochenta y dos procuradores, uno más que en la ahora disuelta, tras ganar un escaño por Segovia que se reparten por circunscripciones de este modo: 15 por Valladolid, 13 por León, 11 por Burgos, 10 por Salamanca, 7 por Ávila, Palencia, Segovia y Zamora en cada caso, y 5 por Soria.

Por su parte, la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León de la XII Legislatura tendrá lugar a las 11.30 horas del 14 de abril, martes.