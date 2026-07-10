Publicado un libro del catedrático de la ULE Pedro Rubio Nistal que aborda cómo se forjan las pandemias

Portada del libro 'Animales, virus y epidemias' del catedrático emérito de la Universidad de León Pedro Rubio Nistal. - ULE

LEÓN, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La colección de divulgación científica de la editorial Guadalmazán ha publicado el libro titulado 'Animales, virus y epidemias', del que es autor Pedro Rubio Nistal, catedrático emérito de la Universidad de León (ULE), en el que se aborda cómo se forjan las pandemias.

La publicación pretende divulgar, entretener e ilustrar sobre el mundo de los virus a cualquier persona con curiosidad sobre el tema y es fruto de la amplia experiencia del autor, que explica qué son los virus y cómo producen enfermedades; por qué emergen nuevas epidemias y qué tiene que ver con ello la intensificación ganadera, la pérdida de ecosistemas o el movimiento incesante de personas y mercancías.

En el libro se realiza un repaso por las pandemias que asolaron millones de animales (la peste bovina, el síndrome reproductivo porcino, la peste porcina africana) y que el público nunca llegó a conocer. "Deberían habernos advertido", ha apuntado al respecto el autor.

Rubio Nistal explica en la obra el mundo de los coronavirus del cerdo, en constante evolución, y la relación de los murciélagos con los virus: animales que conviven desde hace millones de años con el Ébola y el Marburg sin enfermar y cuyo secreto inmunológico la ciencia aún no ha descifrado del todo, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

"Somos una profesión que en general escribe poco y casi todo dirigido al público veterinario y he tratado de hacer un libro escrito por un veterinario para tratar el mundo de los virus desde diversos puntos de vista, incidiendo en su papel en ocasiones favorable e indispensable en nuestra vida y en los ecosistemas que es poco conocido", ha concretado.

NUEVOS VIRUS

La publicación dedica un capítulo a los especiales virus nuevos descubiertos en el siglo XXI como los 'virus gigantes', los virófagos (virus que infectan a otros virus) y los 'virus zombis' congelados en el permafrost. Finalmente, se adentra en los bacteriófagos que tienen una historia "curiosa" y que constituyen una de las herramientas para luchar contra las bacterias resistentes a los antibióticos.

El libro, que se puede adquirir en librerías y a través de internet, ha sido editado por Guadalmazán, ilustrado y en formato de 15 por 24 centímetros, tiene 400 páginas y su precio es de 23 euros.

TRAYECTORIA DE MÁS DE 40 AÑOS

Pedro Rubio Nistal (Castrocontrigo, León, 1955) es catedrático emérito de Enfermedades Infecciosas y Epidemiología de la Facultad de Veterinaria de la ULE. Veterinario de formación y vocación, inició su trayectoria profesional en explotaciones ganaderas antes de incorporarse a la docencia y la investigación, donde ha desarrollado durante más de cuatro décadas toda su carrera.

Se doctoró con una tesis sobre infecciones por coronavirus y rotavirus del cerdo; realizó una estancia postdoctoral en la Facultad de Veterinaria de Gante y formó y dirigió un grupo de investigación de prestigio internacional especializado en las enfermedades infecciosas digestivas del cerdo.

Ha dirigido numerosas tesis doctorales, entre ellas varias sobre coronavirus; publicado sus trabajos en revistas científicas internacionales y nacionales y ejercido una amplia labor de divulgación en congresos, cursos y jornadas técnicas.

Su actividad combina la investigación académica con la colaboración con empresas del sector ganadero, la industria alimentaria y compañías farmacéuticas; ha sido miembro fundador de dos empresas derivadas en la ULE, las spin-off Aquilón CyL y Biogés Starters; es inventor de una patente de vacuna contra la disentería porcina única a nivel mundial y miembro del European College of Porcine Health Management.