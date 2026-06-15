Publicados los nombramientos y las funciones de los dos vicepresidentes, uno con cartera, y de los diez consejeros

VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica en su edición de este lunes, 15 de junio, varios decretos rubricados por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para el nombramiento de sus dos vicepresidentes, el primero con cartera, y del portavoz del Gobierno autonómico, y para la reestructuración de competencias de las diez consejerías, siete gestionadas por el PP y tres por Vox.

Según consta en el Decreto de reestructuración de consejerías y de distribución de funciones la sustitución del presidente de la Junta de Castilla y León corresponderá en primer lugar a la vicepresidencia segunda, la 'popular' Isabel Blanco Llamas, que asume desde hoy ese cargo sin cartera pero con funciones en seis materias diversas.

En concreto, Blanco Llamas se hará cargo de las funciones de protección ciudadana y seguridad pública, coordinación de policías locales y emergencias de Protección Civil; espectáculos públicos y actividades recreativas; ordenación del territorio; despoblación; urbanismo, suelo, arquitectura, vivienda y rehabilitación y mujer e igualdad de oportunidades.

Las funciones asignadas a la Vicepresidencia Segunda se adscribirán orgánicamente a la Consejería de la Presidencia, "sin perjuicio de su dependencia funcional de la Vicepresidencia Segunda", aclara el presidente.

Por su parte, la Vicepresidencia primera, ocupada por Carlos Pollán, de Vox, corresponderá al titular de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, uno de los tres departamentos que gestionarán los de Santiago Abascal en cumplimiento del acuerdo de gobierno alcanzado el pasado 3 de junio entre ambos partidos.

En este caso, la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales ejercerá las competencias de coordinación y seguimiento de las medidas de racionalización de los procedimientos administrativos, su simplificación y la eliminación y reducción de cargas y trabas administrativas, y gasto ineficiente, "sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Consejería de Economía y Hacienda en esta materia", precisa el decreto firmado por el presidente.

Carlos Pollán también se hará cargo de las competencias de planificación, coordinación, gestión y evaluación de las actuaciones en materia de cooperación para el desarrollo, que hasta ahora correspondían a la Consejería de la Presidencia.

También ejercerá las competencias que correspondían a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en materia de servicios sociales de juventud; familia; infancia y atención a la diversidad; drogodependencia; inclusión social; inmigración y cooperación con el Tercer Sector Social. Por último, esta Consejería tendrá adscrito el Consejo de la Juventud.

En cuanto a la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, de la que se hará cargo el 'popular' Juan Carlos Suárez-Quiñones, ejercerá las competencias que correspondían hasta ahora a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y asume las competencias en materia de universidades e investigación que tenía la Consejería de Educación. Esta consejería tendrá adscrita la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente y Energía, que asume la 'popular' María González Corral, ejercerá las competencias que correspondían a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, excepto las atribuidas a la Vicepresidencia segunda, y a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental.

Asimismo, se le asignan las competencias en materia de energía y minas dependientes hasta ahora de la Consejería de Economía y Hacienda. Esta consejería tendrá adscrito también el Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León.

En el caso de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, con Joaquín Antonio Pino, de Vox al frente, ejercerá las competencias que correspondían a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y las que tenía atribuidas la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en materia de caza y pesca; flora y fauna; prevención ambiental y cambio climático, evaluación ambiental, inspección y control ambiental, educación, información y concienciación ambiental.

Por último, la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, gestionada por Alejandro Vázquez, del PP, ejercerá las competencias que tenía atribuidas hasta ahora y, adicionalmente, las competencias en materia de atención y servicios sociales de las personas mayores y con discapacidad y de atención a la dependencia que estaban en Familia e Igualdad de Oportunidades. Y tendrá adscrita la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y la Fundación de Apoyos y Acción Social de Castilla y León.