Pucela Chef reunirá en Valladolid a 60 participantes que elaborarán propuestas que unirán España e Hispanoamérica

Un momento de la presentación del concurso. - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 60 personas, con edades de entre 14 y 35 años, participarán el próximo 26 de septiembre en la tercera edición del concurso de alimentación saludable 'Pucela Chef: Los sabores que nos unen', una cita que se celebrará en la Escuela Internacional de Cocina y en la que se elaborarán propuestas gastronómicas inspiradas en España y países de Hispanoamérica como Perú, Venezuela, Argentina, México y Colombia.

La concejala de Juventud, Carolina del Bosque, ha presentado este miércoles la nueva convocatoria, que coincide con la posterior celebración en la ciudad de la LIV Asamblea General de Cámaras de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO).

Del Bosque ha señalado que la iniciativa busca "utilizar la gastronomía como un punto de encuentro entre jóvenes, culturas y países que comparten una misma historia", detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Los inscritos se distribuirán de forma aleatoria en seis equipos de diez integrantes, cada uno de ellos liderado por un profesional de la cocina local: Alejandro San José (Habanero Taquería), Emilio Martín (Suite 22), Beatriz Jerez (Mandil de Olivia), Teo Rodríguez (Trasto), Yolanda Martín (Mesón Maryobeli) y Juan Carlos Jiménez (Azul Mediterráneo).

Cada grupo dispondrá de una hora para preparar 20 unidades de un plato o tapa saludable con ingredientes asignados al azar mediante sobres cerrados.

El vicepresidente de la Cámara de Valladolid, Javier Labarga, que también ha estado presente, ha destacado que la Escuela Internacional de Cocina tiene como reto "enseñar a comer mejor" de una forma "atractiva", al tiempo que este certamen permite estrechar lazos con Iberoamérica.

Asimismo, la dietista y presentadora del concurso, Gloria Hernández, ha remarcado que la actividad pretende transmitir que comer bien no equivale a una lista de prohibiciones, mientras que el chef Teo Rodríguez ha invitado a la juventud a sumarse para comprobar que "comer bien es más sencillo de lo que parece".

El jurado encargado de valorar la creatividad, el sabor y el equilibrio nutricional de los platos estará integrado por la chef Palmira Soler, el deportista Mike Hansen, la periodista Nieves Caballero, el cocinero Alvar Hinojal y la deportista Ana Sierra.

Los ganadores recibirán un trofeo, un curso de cocina en la Escuela Internacional y un pequeño electrodoméstico, mientras que el grupo semifinalista obtendrá un lote de fruta.

Las inscripciones permanecerán abiertas del 2 al 20 de septiembre a través del Espacio Joven Norte con un coste simbólico de tres euros.

La recaudación se destinará íntegramente a la iniciativa social 'Valladolid, ciudad inocente', orientada a prestar apoyo a niños en situación de vulnerabilidad o discapacidad.