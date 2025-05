PUFA será el festival preferente para los estrenos en España de la distribuidora neozelandesa Black Mandala

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Pucela Fantástica (PUFA), Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Valladolid, ha llegado a un acuerdo de colaboración con Black Mandala, empresa productora y distribuidora establecida en Auckland (Nueva Zelanda), que está liderada por los cineastas Michael Kraetzer y Nicolas Onetti.

Black Mandala está especializada en desarrollar y producir películas de género que se distribuyen internacionalmente a través de lanzamientos digitales y físicos, teniendo presencia en los principales mercados y festivales internacionales como Sitges, Frightfest, TIFFF, BIFFF o BIFAN, entre otros. Entre sus trabajos producidos destacan filmes episódicos como The 100 Candles Game: The Last Possession (2023), El último niño de la Tierra (2023) o Saint Catherine (2024).

Fruto de la buena relación y entendimiento entre PUFA (Pucela Fantástica) y Black Mandala, en la primera edición del festival vallisoletano celebrada en julio de 2024 ya se pudo ver dentro de la Sección Aquelarres tres películas distribuidas internacionalmente por ellos: You Shall Not Sleep Tonight (Guillermo Carbonell, Ben Deka, Julien Deka, Hervé Freiburger, Laura Kulik, Filipe Melo, Luciano Montes de Oca, 2024), Beaten to Death (Sam Curtain, 2023), que obtuvo una Mención Especial del Jurado, y Breathing In (Jaco Bouwer, 2023), Premio a la Mejor Película en Aquelarres.

Para la segunda edición ya se ha llegado a un acuerdo para estrenar en España, en el marco de PUFA (Pucela Fantástica), la película episódica The Red Book Ritual: Gates of Hell (Carlos Baena, Hugo Cardozo, Nathan Crooker, Sonny Laguna, Hernán Moyano, Dawson Taylor y Tommy Wiklund, 2025) y el slasher argentino Nadie va a escuchar tu grito (Mariano Cattaneo, 2025).

Michael Kraetzer inició su carrera como productor en 2007, destacándose por películas de culto como Engendros (Alex Chandon, 2011) y la película episódica A Night of Horror: Nightmare Radio (Nicolás Onetti, Luciano Onetti, Sergio Morcillo, Pablo S. Pastor, Joshua Long, Jason Bognacki, Adam O'Brien, Matt Richards, A.J. Briones, Oliver Park, 2019), recibiendo ésta última elogios como "Antología del año" y un lugar en el "Top 10 películas de 2019". Su currículum incluye más de 70 producciones realizadas en Nueva Zelanda, Reino Unido, Alemania, Francia y Estados Unidos.

Por su parte, Nicolas Onetti es un director y productor argentino en activo desde 2013, ya consolidado como una figura destacada del cine latinoamericano. Entre sus trabajos como codirector, junto a su hermano Luciano Onetti, destacan Los olvidados (2017), Abrakadabra (2018) o la reciente 1978 (2024), con la que están cosechando gran éxito en festivales de todo el mundo.