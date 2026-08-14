Los pueblos hispanos se unirán en la I la Feria del Nuevo Mundo con gastronomía y actuaciones en Rioseco (Valladolid)

El vicepresidente de la Diputación de Valladolid y alcalde de Medina de Rioseco, David Esteban, en la presentación de la Feria del Nuevo Mundo en el Palacio de Pimentel - EUROPA PRESS

VALLADOLID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Rioseco acogerá los próximos 28, 29 y 30 de agosto la I edición de la Feria del Nuevo Mundo que se celebrará para "dar a conocer la unión de la localidad con los pueblos hispanoamericanos, personas y culturas" a través de una feria gastronómica y actuaciones de baile y música.

El vicepresidente de la Diputación de Valladolid y alcalde de Medina de Rioseco, David Esteban, junto a la concejala de Acción Cultural, Medio Ambiente y Personas mayores, Monserrat Lucía Valdés, ha presentado este viernes la feria intercultural en el Palacio de Pimentel, donde ha estado acompañado por integrantes de varios grupos regionales hispanos.

Esteban ha afirmado que Rioseco es la localidad elegida para representar la unión entre los pueblo lationoamericanos con los Españoles porque "están unidos desde tiempos inmemorables". "Tanto es así que muchos riosecanos cruzaban el charco con frecuencia, tanto que hoy uno se encuentra con una nueva Medina de Rioseco en Argentina", ha asegurado el presidente de la Diputación.

"Precisamente esto es lo que de alguna forma queremos representar", ha manifestado Esteban de la relación entre su localidad con latinoamérica, que no solo se encuentra en Argentina con un municipio de más de 200.000 habitantes, sino que también está vinculada por la emigración de los riosecanos a otros países de América del sur y, por esto, ha aseverado que la feria "ha nacido con vocación de continuidad".

"Las calles maravillosas del conjunto histórico de Medina de Rioseco, van a darnos en un viaje temporal con medio centenar aproximadamente de puestos de artesanía, pero muy especialmente de la astronomía", ha explicado el presidente sobre las jornadas que se dividirán en tres días en los que la comida típica de la localidad también tendrá protagonismo.

En esta línea, la concejala ha destacado un programa "completo" para celebrar la unión entre pueblos que iniciará el viernes 28 de agosto, a las 19.00 horas, donde se encontrarán alrededor de los soportales del Ayuntamiento casetas temáticas con comida tradicional y talleres temáticos, para adultos y niños con actividades en las que se crearan tarjetas, marcapáginas y llaveros, que harán "vivir la época del descubrimiento del Nuevo Mundo".

A partir de las 21.00 horas tendrá lugar el pregón de las fiestas a cargo de una personalidad vinculada a la cultura latinoamericana y, a las 22.00 horas, actuará un grupo latino en la Plaza Mayor del municipio. Además, la Feria del Nuevo Mundo continuará hasta las 24.00 horas.

TALLERES

El sábado 29 de agosto, a las 20.30 comenzarán los talleres y al mediodía, se dará inicio al festival folclórico con el pasacalles con las Asociaciones latinoamericanas que desfilarán al ritmo de la música típica de cada país. Por la tarde, las asociaciones latinoamericanas presentarán sus espectáculos folclóricos de baile y canto.

También amenizarán la segunda jornada, de 19.00 a 20.15 horas, Enrique y su Orquesta con su música Latinoamericana y la compañía Residui con una obra de teatro en la Plaza Mayor y, a patir de las 20.30 hasta las 23.30 horas, será el turno de los espectáculos Folcóricos con la presencia de más de diez asociaciones entre las que se encuentran AEBE con su Coro Canta con su música tradicional venezolana; la asociación peruano-vallisoletana; la asociación Ensueño peruano con sus danzas típicas; la asociación de bolivianos en España con "sus bailes espectaculares"; la asociación de Argentinos en España; la dominicanos en Valladolid y la asociación AVAO, con diferentes representaciones artísticas.

Por último, el domingo 30 de agosto, seguirán las actividades y talleres temáticos en el entorno del Ayuntamiento. A las 11.00 horas se celebrará una exhibición de fútbol de los equipos ganados del 'Mundialito' en la cancha; a las 13.30 horas, el Mago Clamber llevará su espectáculo a la Plaza Mayor, y se cerrará el este con la Orquesta Latinos Mix.

Por la tarde, a partir de las 18.00 horas, continuará la feria intercultural junto con actuaciones folclóricas de las Asociaciones españolas y latinoamericanas que cantarán una canción emblemática y, finalmente, se leerá un manifiesto de unión entre España y los países latinoamericanos.