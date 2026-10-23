Puente Almuhey acoge este sábado el corro de lucha leonesa Montaña-Ribera, un espectáculo "único en el mundo"

Presentación del corro de lucha leonesa Montaña-Ribera que se celebrará este sábado en Puente Almuhey (León). - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Puente Almuhey (León) acogerá este sábado a las 17.00 horas el tradicional corro de lucha leonesa Montaña-Ribera, un espectáculo "único en el mundo" que forma parte de la identidad de la provincia leonesa.

La cita ha sido presentada este viernes por el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, que ha estado acompañado por otros representantes de la Institución provincial, así como de la Federación de Lucha Leonesa y de los equipos competidores.

Álvarez Courel ha destacado que el encuentro va "mucho más allá de lo deportivo" y en él los aficionados defienden sus raíces y viven cada combate con una pasión "difícil de encontrar en cualquier otro deporte". "La Montaña y La Ribera representan dos territorios con una enorme personalidad", ha apostillado.

Deportividad, orgullo y respeto estarán presentes en la cita que representa una seña de identidad del territorio leonés. "Apoyar la lucha leonesa significa también apoyar nuestros pueblos, nuestras tradiciones y aquello que nos hace que nos convierte en singulares como provincia", ha subrayado el presidente de la Diputación.

La presidenta de la Federación de Lucha Leonesa, Susana Ropero, ha señalado que el corro Ribera-Montaña es "mucho más que una competición" y ha expresado la importancia enseñar a las futuras generaciones a amar la lucha, a valorarla y perpetuarla en el tiempo.

Al igual que el presidente de la Diputación, Susana Ropero a animado a toda la población a asistir al corro que se celebrará en Puente Almuhey y a disfrutar de un espectáculo "único en el mundo".

Por su parte, el alcalde de Valderrueda, Esteban González, ha mostrado su satisfacción al tratarse de la primera vez que el municipio acoge esta competición y ha confiado en que el encuentro será un éxito.