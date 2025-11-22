Puente apela a la "oportunidad de cambio" en CyL de la mano de Martínez para acabar con la "incompetencia" de Mañueco

La presidenta de la Alianza Progresista europea, Iratxe García (i), el ministro de Transportes, Óscar Puente (d), el expresidente del GobiernoJosé Luis Rodríguez Zapatero (2d), y el secretario general del PSCyL, Carlos Martínez (2i) - Manuel Ángel Laya - Europa Press

SALAMANCA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha apelado a la "oportunidad de cambio" en Castilla y León de la mano del secretario general de los socialistas castellanoleoneses y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, para acabar con casi 40 años de gobiernos 'populares' y con la "incompetencia" del jefe del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha acusado de "esconderse" cuando la Comunidad le ha necesitado.

Durante su intervención en la clausura de la segunda jornada de la IV Escuela de Gobierno que los socialistas han celebrado este sábado en Salamanca, el también exalcalde de Valladolid ha remarcado que los ciudadanos de Castilla y León tienen un reto "muy importante" por delante para poner fin a 38 años de gobiernos del PP.

En este sentido, ha señalado que es "curioso" que los dirigentes del PP "hablen de régimen cuando el PSOE prolonga su estancia en el Ejecutivo central durante ocho años pero les parece que es higiénico que un partido gobierne casi 40 años una Comunidad Autónoma".

Una autonómica, ha incidido, que se encuentra bajo el liderazgo de Alfonso Fernández Mañueco, el político "más incompetente" de la historia del PP de Castilla y León que ha jugado a "esconderse cuando ha tenido que acompañar a los bomberos que se jugaron la vida este verano porque no es capaz de dar la cara".

Precisamente, ha asegurado que ha sido "bueno sacarle a flote" durante estas vacaciones tras los incendios en los medios nacionales para que "todo el país haya sido testigo de a qué juega el PP en Castilla y León".

CONSTRUCCIÓN DE UN RELATO

Asimismo, ha aseverado que lo que hay detrás de esos 38 años de gobierno en la Comunidad es la construcción de un relato que "impone un silencio sobre ciertas cuestiones y un altavoz sobre otras que no lo merecen".

Por ello, ha considerado que es el momento de cambiar y la oportunidad la representa Carlos Martínez, que "tiene experiencia en victorias y sabe bien qué desigualdades existen en Castilla y León y cómo corregirlas", ha expresado el ministro de Transportes, quien ha subrayado que los socialistas van a "pelear muy duro" hasta la cita electoral de marzo.

"Creo sinceramente que esta vez vamos a ganar y vamos a gobernar en esta tierra de la mano de Martínez", ha concluido.