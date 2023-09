Puente asegura que el proyecto de InoBat para Valladolid "ha gustado mucho" y "no va a ser excluido" del Perte VEC II

VALLADOLID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado que el proyecto presentado por la empresa eslovaca InoBat al Perte VEC II para lograr financiación para su factoría en la capital vallisoletana "ha gustado mucho" en el Ministerio de Industria y "no va a ser excluido" por cuestiones de forma.

Así lo ha indicado el ex alcalde durante una rueda de prensa en la que ha hecho balance de los 100 primeros días de Gobierno municipal de PP y Vox en la ciudad, en la que ha afirmado seguir manteniendo contacto con los responsables de las empresas InoBat y Switch Mobility.

En relación con el Perte VEC II, Puente ha detallado que es una convocatoria de concurrencia simple, no competitiva, por lo que se van resolviendo las peticiones en el orden en el que van entrando. "Eso no juega a favor del proyecto de InoBat", ha explicado Puente, dado que hay mil millones de presupuesto y ha habido un "montón de peticiones".

No obstante, el socialista ha señalado que el proyecto, por lo que le han trasladado desde el Ministerio de Industria, "está muy bien" y "no va a ser excluido, como otros, porque no esté bien presentado".

"Está muy bien trabajado y ha gustado mucho", ha añadido Óscar Puente, que ha asegurado que si hay recursos en este Perte, "entrarán". "Pero si no lo hay, ya les digo que habrá un Perte VEC III que el Gobierno tiene intención de poner en marcha antes de fin de año y en el que, sin ninguna duda, este proyecto entraría", ha detallado.

Por último, el presidente del Grupo Municipal Socialista ha recalcado que, pese a no seguir siendo alcalde de Valladolid, seguirá trabajando para "mejorar la ciudad".