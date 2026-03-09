Puente censura el "modelo endogámico" de Mañueco y pide desalojar a los "vasallos y sucursales" de Trump en CyL

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez (d), y el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente (i) - Concha Ortega Oroz - Europa Press

SORIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha censurado el "modelo endogámico" que el líder del PP y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha instaurado en la Comunidad, al tiempo que ha instado a desalojar a los "vasallos y sucursales" del jefe del Ejecutivo de Estados Unidos, Donald Trump, en referencia a los 'populares'.

Lo ha hecho durante su intervención en un desayuno informativo celebrado este lunes en Soria, en el marco de la campaña electoral de Castilla y León, donde ha estado acompañado por el secretario general del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

Durante su intervención, el ministro de Transportes se ha referido a la situación estratégica de la que goza Castilla y León en la península ibérica al ser un "eje fundamental" de comunicaciones y contar con "buenas infraestructuras" de comunicaciones, disponer de "ventajas competitivas" y una capacidad de producir energías renovables "muy importante" que la convierten en una Comunidad "tremendamente atractiva" para las inversiones.

Además, ha calificado de "vago" al presidente de la Junta de Castilla y León, aunque ha ironizado con que "no dirán que no avisó, ya que tardó 15 años en hacer la carrera", por lo que "no ha acreditado ser muy trabajador y es difícil que eso mejore con el tiempo".

En este sentido, ha recordado su reciente viaje a China para "rematar" la llegada de una fábrica de baterías, un proyecto con el que empezó en su etapa como alcalde de Valladolid y "parece que hay posibilidades de culminarlo".

Una de las fortalezas que los empresarios chinos destacan de esta Comunidad, ha sostenido el titular de Transportes, es la oportunidad de obtener una energía barata, algo que es "crucial" en el actual "marco internacional y la situación económica y social que viene".

"Hace falta una actitud proactiva que brilla por su ausencia en los responsables de la Junta y en el Ayuntamiento absoluta pasividad a la hora de buscar las inversiones de este tipo lo primero que necesita CyL es un gobierno decidido a salir del despacho, viajar y buscar estas oportunidades para aprovechar estas fortalezas".

Respecto a este punto, se ha mostrado "convencido" de que este es uno de los "grandes problemas" de Castilla y León, puesto que después de casi cuatro décadas de sucesivos gobiernos 'populares' "no parece que los responsables de la Administración autonómica tengan estímulos" para atraer inversiones.

"Y ahora tienen el lujo de concurrir a unas elecciones autonómicas y volver a prometer que ahora sí que van a hacer las obras del Hospital Clínico Universitario de Valladolid que llevan 18 años esperando", ha ironizado.

Todo ello en la medida en que Castilla y León tiene unas "enormes posibilidades al gozar de amplitud, suelo, recursos y buena agricultura", si bien ha lamentado que se produzca un "trasvase" de los recursos.

"MODELO ENDOGÁMICO"

En la misma línea, ha censurado el "modelo endogámico" del Ejecutivo autonómico que lidera el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco en la Comunidad, quien "ejecuta su plan de manera imparable e implacable" al "sentarse a esperar" que los ciudadanos se vayan ante la "falta de oportunidades".

Una situación que al presidente autonómico le "viene bien", ha remarcado, porque el PP tiene la concepción de que con este tejido social "es más probable que se perpetúe su poder" en la Administración autonómica.

"Cuando no hay gestión no se puede hablar de gestión fallida", ha advertido el ministro de Transportes, para después criticar a renglón seguido que Mañueco haya asegurado que "no se puede gobernar sin presupuestos pero ha prorrogado los de Castilla y León seis veces en siete años".

Además, ha ironizado con el hecho de que el "modelo de Mañueco sea el de los incendios cada verano al tener un operativo mínimamente dotado", mientras que en sanidad sea el del "estado del Clínico de Valladolid y el resto de hospitales de las provincias de la Comunidad", donde el "peso lo llevan los excelentes profesionales ante la falta de recursos".