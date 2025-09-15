Puente Colgante de Valladolid estará cortado al tráfico este martes de 9.00 a 14.30 horas por obras "urgentes"

VALLADOLID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Puente Colgante de Valladolid permanecerá cerrado al tráfico este martes, 16 de septiembre, desde las 9.00 horas y hasta aproximadamente las 14.30 horas, debido a trabajos de "reparación urgente" en la calzada, según informó el Ayuntamiento de Valladolid.

La intervención, a cargo del Centro de Conservación del Área Pública municipal, responde a la detección de dos cesiones en el pavimento en el extremo más próximo a la avenida de Salamanca, tanto en la zona de adoquines como en la franja metálica contigua.

Según han informado a Europa Press fuentes del Consistorio en los últimos días se había producido un hundimiento de la calzada, lo que ha obligado a programar la actuación de forma prioritaria para garantizar la seguridad vial.

Los trabajos incluirán la sustitución de los adoquines dañados y la reparación del tramo metálico afectado, en coordinación con la Concejalía de Tráfico y Movilidad.

El cierre está previsto a partir de las 9.00 horas, una vez superada la hora punta de acceso a los colegios, con el objetivo de reducir las molestias a los conductores. Así, el Consistorio recomienda utilizar recorridos alternativos mientras se ejecutan las obras.