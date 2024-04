Puente daría la "bienvenida" a dos fiestas de la comunidad si conduce a que haya una "mayor unidad"

VALLADOLID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y secretario general del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado este martes que "bienvenida sea" la propuesta planteada por los socialistas leoneses para que la conmemoración de la celebración de las primeras Cortes Leonesas, el 18 de abril, sea festivo de la Comunidad, pero conjuntamente con el 23 de abril y si "conduce" a que la comunidad tenga "mayor unidad".

Así lo ha señalado Puente este martes en declaraciones a los medios de comunicación en Villalar de los Comuneros (Valladolid), donde ha participado en un homenaje en el día de Castilla y León.

Al ser preguntado por las reacciones contrarias a esta fiesta en la provincia de León y a propuestas sobre otras posibles festividades autonómicas, el exalcalde de Valladolid ha recalcado que "todo lo que conduzca a que esta comunidad tenga una mayor unidad, pues bienvenido sea".

Así se ha referido a la propuesta de establecer como fiesta el 18 de abril, planteada desde León, y considera que "si eso va a ayudar a que el sentimiento de unidad en nuestra comunidad autónoma mejore", le parece positivo, porque cree que el objetivo es que los castellanosyleoneses avancen juntos. "Desde nuestras diferencias y desde nuestra diversidad", ha enfatizado.

A juicio de Óscar Puente "estaría bonito" poder celebrar las dos fiestas de forma común, que hubiera una en León "recordando el germen del parlamentarismo" y "los castellanos pudiéramos ir ahí", mientras los leoneses acudieran a Villalar y se acabara "con esta historia", ha recalcado.

En cualquier caso, subraya que no cree que este asunto deba ser "necesariamente objeto de polémica".

Así, ha recordado que en un discurso previo sobre el Día de la comunidad ha recordado el papel como origen democrático de las Cortes leonesas.

Puente ha recordado, no obstante, que "siempre ha habido una posición en León de no aceptación de la fiesta de Villalar", pero ha reclamado que "lo primero, lo primordial", es que "desde las propias instituciones se trate a los símbolos de la comunidad con el respeto debido"

A este respecto, ha definido como "muy desmoralizador", el proceso que considera que se da actualmete porque "las propias instituciones que gobiernan esta tierra no creen en ella y no creen en sus símbolos, en sus valores". Por ello, ha añadido que no cree que en España haya un gobierno de ninguna comunidad autónoma que se comporte de esta manera".