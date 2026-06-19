Puente defiende las inversiones del "sanchismo" del que PP y Vox quieren "liberar" a CyL y critica que "pidan más"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante el inicio de las obras de remodelación y ampliación de la estación de tren Valladolid-Campo Grande, a 19 de junio de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). Este acto, presidi - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, ha defendido las inversiones millonarias del "sanchismo" del que PP y Vox dicen que quieren "liberar" a Castilla y León y ha criticado que "pidan más" con la firma de un acuerdo en el que reclaman al Gobierno de España actuaciones que sólo en el ámbito de su departamento superan los 35.000 millones.

Puente, en su intervención en el acto de la puesta de la primera piedra de la remodelación de la estación de trenes Valladolid-Campo Grande, ha asegurado que lleva días intentando "averiguar" que significa "liberar" a Castilla y León del "sanchismo".

El ministro considera "verdaderamente llamativo" que quienes dicen esto firmen un acuerdo en el que reclaman estas inversiones y ha adelantado que este sábado publicará un vídeo "explicativo" sobre el "disparate" que supone esto cuando además son actuaciones que no son de su competencia.

Puente ha defendido las inversiones llevadas a cabo en la provincia de Valladolid y ha preguntado que van a hacer PP y Vox, qué proyectos van a llevar a cabo, inversiones que van a financiar o responsabilidades van a asumir. "¿Piensan hacer algo o solo van a pedir y bloquear?", ha afirmado el ministro, quien ha pedido que "al menos hagan algo".

En esta línea, ha apuntado que lo que ha llevado el "sanchismo" a Valladolid es algo "tangible, se puede ver y tocar", cuando "está por ver" lo que vayan a traer "el mañuequismo y el carnerismo a la comunidad autónoma y a Valladolid", en referencia al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al alcalde de Valladolid, Óscar Puente.

"Bueno, carnerismo, algunas cosas que se pueden ver, desde luego, y que están a la vista de todos, no son precisamente muy edificantes", ha aseverado.

El ministro ha destacado las inversiones que se han realizado en Valladolid, que ha cifrado en 1.219 millones licitados en inversiones desde junio de 2018 y ha adelantado que pronto estará en la ciudad presentando un "enorme proyecto industrial" que será "el más grande para la comunidad autónoma desde hace más de 60 años", pero también estará pronto en la apertura de tramos de la A-11 en la provincia.

"En fin, van a tenerme por aquí en muchas ocasiones, supongo que para el disfrute de muchos y también para el sufrimiento de algunos pero en todo caso para el beneficio del conjunto de la ciudadanía", ha añadido.

REPASO A LAS INVERSIONES

Puente ha explicado que intenta entender lo que significa liberar del "sanchismo" a la Comunidad y ha señalado que ha hecho un "ejercicio bastante sencillo" de mirar qué ha pasado en Valladolid durante estos años, qué se ha construido y qué se ha financiado. "Y cuanto más miro, más dudas me entran", ha apuntado.

Así, ha afirmado que en la provincia el "sanchismo" construye dos tramos de 35 kilómetros de la A-11 con una inversión de 240 millones de euros y está redactando el proyecto del siguiente tramo hasta el límite de la provincia con Burgos, pero también ejecuta los proyectos de la A-60, con más de 220 millones o la mejora de la carretera N-601, con otros 101.

De la misma forma, ha relatado que ejecuta el programa de firmes sostenibles con 10 millones para rehabilitar distintos tramos de carreteras y construye la 'U' de Olmedo con 44 millones en ejecución que va a permitir las conexiones de Valladolid con la alta velocidad entre el norte, noroeste y noreste peninsular sin pasar por Madrid.

"El mismo sanchismo que en los últimos dos años ha triplicado las inversiones en esta provincia", ha agregado el titular de Transportes, quien ha incidido en que se han ejecutado 124 millones en 2025 frente a 36 en el año 2017, aunque ha asegurado que Valladolid no se encontraba en la peor situación en ese ejercicio y había sitios que estaban "muchísimo peor".

Además, ha señalado que en la ciudad el "temido sanchismo" también ha dejado la "humanización" de la VA-20, que ni se ha inaugurado. "Fíjense si vamos sobrados de cosas que ese pedazo de obra ni siquiera hemos hecho una inauguración", ha matizado.

Otras de las actuaciones en las que ha incidido ha sido la Variante Este ferroviaria y la duplicación de vía hasta el Nudo Norte, de manera que este mismo año se verán a las mercancías dejar de pasar por la ciudad. A todo ello ha sumado el nuevo complejo ferroviario, que ha llevado la nueva terminal logística y la nueva playa de vías de mercancías, pero también la remodelación de la estación que hoy ha visitado.

OTRAS ACTUACIONES

En la misma línea, ha destacado que el "sanchismo" ha llevado a la ciudad la futura Ciudad de la Justicia, una operación en la que ha recordado que como alcalde dio todo para que se quedara en el entorno de los juzgados y no en la periferia como otros pretendían.

Otras inversiones que ha citado son la rehabilitación del barrio 29 de Octubre, la recuperación urbana del Canal de Castilla, la rehabilitación del Teatro Lope de Vega, la nueva factoría de creación del Lava, el Centro de la Cultura del Vino, la rehabilitación del antiguo edificio del Pinar de Antequera para uso juvenil y ambiental o inversiones para modernizar mercados municipales y apoyar el comercio de proximidad.

De la misma forma, ha repasado los ascensores urbanos en distintos barrios de la ciudad o las bicicletas del sistema Biki, con casi un centenar de estaciones y cientos de bicicletas públicas, un proyecto que, a pesar de ser "sanchista", ha incidido en que el Partido Popular quiere extenderlo a los municipios del entorno de la ciudad.

También ha apuntado los nuevos carriles bicis conectados a barrios y polígonos, la digitalización del transporte público, un nuevo centro de control de movilidad, instalaciones fotovoltaicas en edificios municipales, corredores verdes, proyectos de biodiversidad urbana, "ha traído fondos europeos para transformar barrios enteros".

Por todo ello, ha expresado sus dudas y ha preguntado "¿de qué exactamente quieren liberar a Valladolid?", si de los más de 1.200 millones licitados o de los cerca de 30 millones transferidos al Ayuntamiento de Valladolid para el fomento del transporte colectivo urbano, la promoción de la movilidad "sostenible, activa, segura", la digitalización del transporte público.

"Lo quieren liberar de la modernización de los mercados municipales, de las ayudas al pequeño comercio, de los sensores de calidad del aire, de los autobuses eléctricos, de las placas solares en edificios municipales, de los corredores verdes, de los proyectos de diversidad urbana, de los fondos europeos que llegan a los barrios", ha agregado el ministro, quien ha asegurado que cuanto más amplía la lista, más "difícil" le resulta entender "qué es eso de liberar Valladolid del sanchismo".