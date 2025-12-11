Puente destaca, tras su visita a Gotion, que la compañía china "ya planifica su instalación en Valladolid"

El ministro Óscar Puente junto a un directivo de Gotion en las instalaciones de la compañía en China. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

VALLADOLID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se encuentra de viaje institucional en China, donde ha visitado diversas instalaciones que la compañía Gotion tiene en Hefei y ha asegurado en su perfil de la red social 'X' que la empresa "ya planifica su instalación en Valladolid".

El también exalcalde de la ciudad vallisoletana ha publicado en su cuenta varios mensajes para explicar su actividad en la primera jornada en China, con visitas a las diversas instalaciones que tiene Gotion en Hefei, donde explica que desarrollan el ciclo completo de fabricación de baterías y grandes acumuladores, desde la materia prima al producto final.

"Queremos algo así en España. Gotion ya planifica su instalación en Valladolid", ha recalcado Óscar Puente, sobre la compañía que recientemente se anunció que iba a trabajar junto a la eslovaca Inobat en un proyecto de fábrica de baterías para automoción eléctrica.

En un comunicado recogido por Europa Press, fuentes del Ministerio han explicado que Gotion, aliada con la empresa InoBat, anunció su intención de invertir cerca de 5.000 millones de euros "para construir una planta pionera en Europa capaz de desarrollar la cadena completa de suministro de baterías, evitando la dependencia de aranceles o fluctuaciones en los mercados internacionales".

El ministro ha subrayado también las características de la fábrica de ánodos de Gotion, de la que se ha mostrado "impresionado". "No hay ninguna en Europa", ha destacado, al tiempo que ha ensalzado sus "dimensiones, limpieza y cuidado de cada detalle". Se trata, ha descrito, de "Edificios que por fuera no parecen industriales y una auténtica ciudad dedicada a la producción de baterías".

Por último, ha mencionado la visita al parque de acumuladores de "20 Mb", donde señala que se almacena la energía captada en horas de menor precio para su posterior uso en la producción. "En España este tipo de instalaciones permitirían aprovechar mucha eólica que se desperdicia en el horario nocturno", ha explicado.

Según han precisado fuentes ministeriales en el comunicado, la visita del titular del departamento de Transportes se enmarca en un contexto de expansión internacional de la factoría china.

Puente ha recorrido las instalaciones de la empresa que cubre toda la cadena industrial para la fabricación de baterías: desde la obtención y transformación de las materias primas, pasando por materiales de la batería y célula, al reciclaje. En la actualidad, "contribuye de manera significativa a la investigación y el desarrollo de energías limpias para el transporte a través de las seis sedes de I+D que tiene en diversas partes del globo".